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В ожидании укола: москвичи выстраиваются в многочасовые очереди на вакцинацию

В Москве в пунктах вакцинации столпились огромные очереди. Чтобы привиться, люди готовы ждать по несколько часов на рекордной для столицы жаре. Электронная очередь работает не всегда, жалуются москвичи.

Ажиотаж вызван последними распоряжениями властей об обязательной вакцинации 60% сотрудников ряда сфер.

В столице в настоящий момент доступна бесплатная вакцинация более чем в ста городских поликлиниках, а также в пунктах в торговых центрах и других общественных местах, в том числе — в павильонах «Здоровая Москва». Привиться можно двумя препаратами — «Спутник V» и «ЭпиВакКорона». В ближайшее время ожидается партия «КовиВак» и дебют «Спутника Лайт».

Как москвичи коротают время в ожидании укола — в фоторепортаже «Газеты.Ru».

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