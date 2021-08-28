В Тюмени похоронили убитую школьницу

В Тюмени простились с убитой восьмилетней девочкой. Ее похоронили на Червишевском кладбище в закрытом гробу, рядом с дядей, который умер неделю назад у народного мемориала, посвященного племяннице.
Ребенок пропал 30 июня, девочка ушла из дома и не вернулась. Ее тело нашли только 19 августа сотрудники заправки, косившие траву рядом с бензоколонкой.
По подозрению в убийстве был задержан некий Виталий Бережной, бывший полицейский. В его квартире нашли коврик, в который было завернуто тело ребенка. Труп убийца хранил в холодильнике. Следствие проверяет арестованного на два месяца Бережного на причастность к исчезновениям детей в других регионах страны.
Свидетельство о регистрации СМИ Эл № ФС77-67642 выдано федеральной службой по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций (Роскомнадзор) 10.11.2016 г. Редакция не несет ответственности за достоверность информации, содержащейся в рекламных объявлениях. Редакция не предоставляет справочной информации.
Информация об ограничениях