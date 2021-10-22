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Ураганный ветер в Москве повредил стену Кремля

На Москву обрушился ураганный ветер, который повредил инфраструктуру города в некоторых районах. В МЧС ранее сообщали о штормовом предупреждении с порывами ветра до 20 м/с.

Непогода не обошла стороной и сердце столицы — Кремль. На опубликованных видео заметно, как со стены между Спасской и Никольской башнями срывает строительные леса и один из зубцов стены. В результате инцидента Красная площадь была перекрыта.

В результате этого никто не пострадал, а позднее в Кремле сообщили, что повреждены оказались несколько зубцов, но строители и так собирались их реставрировать.

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