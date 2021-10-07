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15 лет со дня убийства Анны Политковской

15 лет назад, 7 октября 2006 года, в лифте своего дома была застрелена обозреватель «Новой газеты» Анна Политковская. Виновными в ее убийстве суд признал пятерых человек, все они в настоящее время отбывают заключение.

Мотивом преступления следствие назвало профессиональную деятельность Политковской, которая была не только публицистом — в своих материалах она освещала, в частности, вопросы соблюдения прав человека в Чечне после кровопролитной войны.

Журналистка критиковала президента страны Владимира Путина и главу Чечни Рамзана Кадырова, а подчиненных последнего обвиняла в пытках, похищениях и убийствах. Вышел ряд критических статей и о Мурате Зязикове, который в то время занимал пост главы Ингушетии.

При этом Политковская поддерживала и спасала людей, оказавшихся в бедственном положении — однажды, узнав о том, что в Грозном в доме престарелых находятся лишенные всякой поддержки 89 пенсионеров, обозреватель лично организовала их выезд из города и помогла с расселением в другие регионы страны. Она даже убедила террористов, захвативших театральный центр на Дубровке, дать воду заложникам.

«Она была совершенно безбашенным правозащитником, готовым защищать любого, с кем, по ее мнению, поступили несправедливо. При этом она совершенно не умела выбирать себе врагов», — рассказывал вдовец журналистки Александр Политковский.

Какой была Анна Политковская — смотрите в фоторепортаже «Газеты.Ru».

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