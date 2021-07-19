19 июля 2021, 14:46 Фоторепортажи Трагедия в Солнцево: москвичи несут цветы к месту ДТП, где погибли дети

close Валерия Башкирова, сбившая на автомобиле троих детей в Москве на заседании Никулинского суда, 19 июля 2021 года Валерия Башкирова, сбившая на автомобиле троих детей в Москве на заседании Никулинского суда, 19 июля 2021 года Валерия Башкирова, сбившая на автомобиле троих детей в Москве на заседании Никулинского суда, 19 июля 2021 года



Стихийный мемориал появился на улице Авиаторов в Солнцево, где 16 июля 18-летняя Валерия Башкирова сбила трех детей. Двое из них от полученных травм скончались в больнице, за жизнь третьего продолжают бороться врачи.



Москвичи несут цветы и игрушки к месту трагедии. Активисты также объявили сбор средств пострадавшей семье.



Ранее девушку поместили под домашний арест — ей предъявили обвинение по части 3 статьи 264 УК РФ «Нарушение правил дорожного движения, повлекшее по неосторожности смерть человека». По этой статье студентке грозит до пяти лет лишения свободы.