Слушать новости
Телеграм: @gazetaru
Фоторепортажи   //   Общество

Трагедия на Волге: 10 лет со дня крушения «Булгарии»

10 лет назад, 10 июля 2011 года, в акватории Куйбышевского водохранилища затонул теплоход «Булгария». Катастрофа унесла жизни 122 человек. Теплоход построенный в 1955 году, выполнял круиз выходного дня из Казани до пристани Болгары и обратно. На борту находился 201 человек, включая экипаж.

По мнению специалистов, судно погубили выход в водохранилище при неходовом прогнозе и открытые иллюминаторы, через которые стала заливаться вода, когда теплоход выполнял левый поворот. В результате чего, через открытые иллюминаторы за 1 минуту в отсеки «Булгарии» поступило около 50 тонн воды. После этого крен стал увеличиваться, судно опрокинулось на правый борт и затонуло.

На подъем «Булгарии» после катастрофы ушло чуть меньше месяца. Позже судно переместили в затон на хранение пока шли следственные действия. По окончании следствия судовладелец отказался оплачивать услуги по утилизации судна из-за чего «Булгария», брошенная без присмотра, затонула второй раз, но уже в затоне и без жертв. В феврале 2016 года «Булгарию» утилизировали.

close
Теплоход &laquo;Булгария&raquo; в 3-ю годовщину трагедии в затоне имени Куйбышева неподалеку от села Сюкеево в Камско-Устьинском районе республики Татарстан, июль 2014 года Теплоход &laquo;Булгария&raquo; в 3-ю годовщину трагедии в затоне имени Куйбышева неподалеку от села Сюкеево в Камско-Устьинском районе республики Татарстан, июль 2014 года
Транспортировка затонувшего теплохода &laquo;Булгария&raquo; на мелководье в Кирельский затон, июль 2011 года Транспортировка затонувшего теплохода &laquo;Булгария&raquo; на мелководье в Кирельский затон, июль 2011 года
Родственники и близкие прощаются с капитаном теплохода &laquo;Булгария&raquo; Александром Островским, погибшим при крушении судна, 13 июля 2011 года Родственники и близкие прощаются с капитаном теплохода &laquo;Булгария&raquo; Александром Островским, погибшим при крушении судна, 13 июля 2011 года
Премьер-министр России Владимир Путин возлагает цветы в речном порту Казани, откуда отправился в последний рейс теплоход &laquo;Булгария&raquo;, 14 июля 2011 года Премьер-министр России Владимир Путин возлагает цветы в речном порту Казани, откуда отправился в последний рейс теплоход &laquo;Булгария&raquo;, 14 июля 2011 года
Теплоход &laquo;Булгария&raquo; в затоне имени Куйбышева в Камско-Устьинском районе республики Татарстан, февраль 2013 года Теплоход &laquo;Булгария&raquo; в затоне имени Куйбышева в Камско-Устьинском районе республики Татарстан, февраль 2013 года
Теплоход &laquo;Булгария&raquo; во 2-ю годовщину трагедии в затоне имени Куйбышева неподалеку от села Сюкеево в Камско-Устьинском районе республики Татарстан, июль 2013 года Теплоход &laquo;Булгария&raquo; во 2-ю годовщину трагедии в затоне имени Куйбышева неподалеку от села Сюкеево в Камско-Устьинском районе республики Татарстан, июль 2013 года
Теплоход &laquo;Булгария&raquo; в затоне имени Куйбышева в Камско-Устьинском районе республики Татарстан, февраль 2013 года Теплоход &laquo;Булгария&raquo; в затоне имени Куйбышева в Камско-Устьинском районе республики Татарстан, февраль 2013 года
Теплоход &laquo;Булгария&raquo; в затоне имени Куйбышева в Камско-Устьинском районе республики Татарстан, февраль 2013 года Теплоход &laquo;Булгария&raquo; в затоне имени Куйбышева в Камско-Устьинском районе республики Татарстан, февраль 2013 года
Теплоход &laquo;Булгария&raquo; выведен из дока и поставлен на мель у поселка Затон имени Куйбышева. Судно передано под охрану судовладельцу&nbsp;- Камскому речному пароходству, октябрь 2011 года Теплоход &laquo;Булгария&raquo; выведен из дока и поставлен на мель у поселка Затон имени Куйбышева. Судно передано под охрану судовладельцу&nbsp;- Камскому речному пароходству, октябрь 2011 года
Теплоход &laquo;Булгария&raquo; в 3-ю годовщину трагедии в затоне имени Куйбышева неподалеку от села Сюкеево в Камско-Устьинском районе республики Татарстан, июль 2014 года Теплоход &laquo;Булгария&raquo; в 3-ю годовщину трагедии в затоне имени Куйбышева неподалеку от села Сюкеево в Камско-Устьинском районе республики Татарстан, июль 2014 года
Родственники у мемориала в память о погибших на теплоходе &laquo;Булгария&raquo; во 2-ю годовщину трегедии возле села Сюкеево Камско-Устьинского района республики Татарстан, июль 2013 год Родственники у мемориала в память о погибших на теплоходе &laquo;Булгария&raquo; во 2-ю годовщину трегедии возле села Сюкеево Камско-Устьинского района республики Татарстан, июль 2013 год
Цветы и детский надувной круг в реке Волге в казанском речном порту во время гражданской акции в память о погибших на теплоходе &laquo;Булгария&raquo;, 12 июля 2011 года Цветы и детский надувной круг в реке Волге в казанском речном порту во время гражданской акции в память о погибших на теплоходе &laquo;Булгария&raquo;, 12 июля 2011 года
Все фоторепортажи К первому кадру
Панкратов-Черный, Машков, Харатьян: кто пришел проститься с Владимиром Меньшовым
Панкратов-Черный, Машков, Харатьян: кто пришел проститься с Владимиром Меньшовым
Памяти Владимира Меньшова. Редкие кадры со съемок
Памяти Владимира Меньшова. Редкие кадры со съемок
Вой сирен и жертвы: последствия наводнения в Сочи
Вой сирен и жертвы: последствия наводнения в Сочи
Выживших нет: поисковая операция на месте крушения Ан-26
Выживших нет: поисковая операция на месте крушения Ан-26
Теплоход «Булгария» в 3-ю годовщину трагедии в затоне имени Куйбышева неподалеку от села Сюкеево в Камско-Устьинском районе республики Татарстан, июль 2014 года
Транспортировка затонувшего теплохода «Булгария» на мелководье в Кирельский затон, июль 2011 года
Родственники и близкие прощаются с капитаном теплохода «Булгария» Александром Островским, погибшим при крушении судна, 13 июля 2011 года
Премьер-министр России Владимир Путин возлагает цветы в речном порту Казани, откуда отправился в последний рейс теплоход «Булгария», 14 июля 2011 года
Теплоход «Булгария» в затоне имени Куйбышева в Камско-Устьинском районе республики Татарстан, февраль 2013 года
Теплоход «Булгария» во 2-ю годовщину трагедии в затоне имени Куйбышева неподалеку от села Сюкеево в Камско-Устьинском районе республики Татарстан, июль 2013 года
Теплоход «Булгария» в затоне имени Куйбышева в Камско-Устьинском районе республики Татарстан, февраль 2013 года
Теплоход «Булгария» в затоне имени Куйбышева в Камско-Устьинском районе республики Татарстан, февраль 2013 года
Теплоход «Булгария» выведен из дока и поставлен на мель у поселка Затон имени Куйбышева. Судно передано под охрану судовладельцу - Камскому речному пароходству, октябрь 2011 года
Теплоход «Булгария» в 3-ю годовщину трагедии в затоне имени Куйбышева неподалеку от села Сюкеево в Камско-Устьинском районе республики Татарстан, июль 2014 года
Родственники у мемориала в память о погибших на теплоходе «Булгария» во 2-ю годовщину трегедии возле села Сюкеево Камско-Устьинского района республики Татарстан, июль 2013 год
Цветы и детский надувной круг в реке Волге в казанском речном порту во время гражданской акции в память о погибших на теплоходе «Булгария», 12 июля 2011 года
Rambler-почта
Mail.ru
Yandex
Gmail
Отправить письмо
Скопировать ссылку
Общество /
Выживших нет: поисковая операция на месте крушения Ан-26
Выживших нет: поисковая операция на месте крушения Ан-26
9
Общество /
Вой сирен и жертвы: последствия наводнения в Сочи
Вой сирен и жертвы: последствия наводнения в Сочи
16
Общество /
В Крыму эвакуируют жителей из-за разлива рек
В Крыму эвакуируют жителей из-за разлива рек
10
Общество /
«Суперливень» накрыл Москву
«Суперливень» накрыл Москву
12
Общество /
Есть жертвы: разрушительный торнадо обрушился на Чехию
Есть жертвы: разрушительный торнадо обрушился на Чехию
18
Общество /
В Майами обрушился 12-этажный дом, пропали почти 100 человек
В Майами обрушился 12-этажный дом, пропали почти 100 человек
19
Общество /
Как москвичи спасались от аномальной жары в разные годы
Как москвичи спасались от аномальной жары в разные годы
10
Общество /
В ожидании укола: москвичи выстраиваются в многочасовые очереди на вакцинацию
В ожидании укола: москвичи выстраиваются в многочасовые очереди на вакцинацию
11
Общество /
5 дней спустя: как в Ялте справляются с последствиями наводнения
5 дней спустя: как в Ялте справляются с последствиями наводнения
13
Все фоторепортажи