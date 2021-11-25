Слушать новости
Политика
Бизнес
Общество
Армия
Мнения
Культура
Наука
Технологии
Авто
Стиль
Фото
Эксклюзивы
Редакция
новости спорт #Коронавирус
Слушать новости
новости спорт
Gazeta.Ru
Британия временно прекратит полеты в шесть стран из-за нового штамма COVID-19 00:38
Избранный канцлер Германии высказался против локдауна в Германии 00:37
17-летний вратарь «Локомотива» пытался запутать Иммобиле во время исполнения... 00:34
Банк России предложил кредитные каникулы сделать бессрочными 00:26
Гинцбург положительно оценил совместное применение вакцин от COVID-19 и гриппа 00:25
Тренер «Лацио» не пришел на пресс-конференцию после матча с «Локомотивом» 00:07
Спонтанные покупки в интернете делают 50% россиян 00:00
19FortyFive: ржавеющий флот США напоминает советские корабли времен развала СССР 25.11.2021, 23:59
Захарова заявила, что США попросили Россию увеличить добычу нефти... 25.11.2021, 23:57
Черчесов объяснил, почему запрещал говорить ряд слов во время работы... 25.11.2021, 23:57
Фото

Дню благодарения 400 лет: как в США отмечают праздник

25 ноября в США отмечают День благодарения. В четверг в Нью-Йорке состоялся традиционный парад гигантских надувных игрушек.

За шествием наблюдали жители города и туристы. Самое красочное и массовое дневное зрелище символизирует открытие сезона рождественских скидок.

Сам праздник своими корнями уходит к самым первым переселенцам из Англии, основавшим Плимутскую колонию. Местные индейцы научили их, какие культуры можно выращивать на каменистой почве, и неожиданно богатый урожай стал наградой за их усилия.

В 1621 году первый губернатор колонистов Уильям Брэдфорд предложил провести день принесения благодарности Господу. Эта трапеза, разделенная с индейцами 400 лет назад, и стала первым празднованием Дня благодарения.

По старинной традиции несколько поколений одной семьи собирается в доме старших на праздничный обед. Едят в этот день современные американцы то же самое, что ели их предки. Многие блюда стали не только традицией, но и своего рода символами праздника: фаршированная индейка с клюквенным сиропом и большой сладкий тыквенный пирог.

О том, как проходит парад надувных фигур в честь Дня благодарения – в фоторепортаже «Газеты.Ru».

Поделиться:
Скопировать ссылку
Картина дня
Крупнейшая авария за 11 лет. Погибли все пропавшие в шахте
Общее число погибших в шахте «Листвяжная» в Кузбассе выросло до 52 человек
«Придерживаетесь мер правительства». В ВОЗ обратились к гражданам России
В ВОЗ считают, что в России уже пройден пик нынешней волны коронавируса
«Людей просто собрали с улиц и захоронили». Сколько жизней унесла война в Донбассе
В ЛНР и ДНР рассказали о массовых захоронениях гражданского населения
МИД России обвинил США в «прессинге» русских американцев
Найден покинувший Россию рэпер Моргенштерн
ВОЗ созывает срочное совещание из-за нового штамма COVID-19
Жириновский устроил скандал на заседании по делу Рашкина и назвал коммуниста колхозником
Новости и материалы
Британия временно прекратит полеты в шесть стран из-за нового штамма COVID-19
Избранный канцлер Германии высказался против локдауна в Германии
17-летний вратарь «Локомотива» пытался запутать Иммобиле во время исполнения пенальти
Банк России предложил кредитные каникулы сделать бессрочными
Гинцбург положительно оценил совместное применение вакцин от COVID-19 и гриппа
Тренер «Лацио» не пришел на пресс-конференцию после матча с «Локомотивом»
Спонтанные покупки в интернете делают 50% россиян
19FortyFive: ржавеющий флот США напоминает советские корабли времен развала СССР
Захарова заявила, что США попросили Россию увеличить добычу нефти для снижения цен
Черчесов объяснил, почему запрещал говорить ряд слов во время работы в сборной
Баринов: людям, которые пришли в «Локомотив», он не нужен, попахивает авантюрой
Мужчина снял новую квартиру и нашел там кота
Доктор Мясников назвал продукт, повышающий уровень «плохого» холестерина
Диетолог Гинзбург перечислил продукты, которые помогают худеть
В Белоруссии предложили запретить выдачу «карт поляка»
Экс-тренер «Спартака» Тедеско объяснил свой визит в Москву
Червиченко о поражении «Локомотива» в ЛЕ: немецкая банда похоронит клуб
В Госдуме решение по Рашкину объяснили запросом общества на справедливость и открытость
Все новости
«А вдруг не сдашь?» Чем итоговое сочинение пугает выпускников
Четверти одиннадцатиклассников сложно даются аргументы в итоговом сочинении
«Теперь за водителей взялись»: ГИБДД сдает мигрантов ФМС
ГИБДД начала передавать дела мигрантов-нарушителей ПДД в ФМС
Без НАТО, но с газом. О чем договорились Путин и Вучич
Цена российского газа для Сербии составит $270 за тысячу кубометров
«Вел себя цинично, аморально, не по-мужски». Как снимали иммунитет с Рашкина
Госдума сняла неприкосновенность с депутата Рашкина после незаконной охоты
«Не позволить Ла-Маншу стать кладбищем». Почему в проливе тонут мигранты
Лондон указал Парижу на неэффективную работу с мигрантами после трагедии в Ла-Манше
«Срок работы дыхательного аппарата 4 часа». В МЧС рассказали о шансах пропавших спасателей
Число погибших на шахте «Листвяжная» выросло до 14 человек
Глейхенгауз утешал Валиеву, Туктамышева зажигала в танго: лучшие фото Гран-при России
«После освобождения — во ВГИК»: на конкурсе с Ефремовым нашли талантливого актера
Участнику тюремного конкурса с Ефремовым посоветовали поступать в театральный вуз
Молдавия нашла деньги на газ. Но «Газпрому» придется еще подождать
Экс-премьер Молдавии заявил, что «Газпром» получит деньги за газ в понедельник
«Русского становится меньше»: Киргизия готовит реформу языка
Почему Бишкек собирается ограничить использование русского языка
Наследницы «Ночных Ведьм». Кто в России готовит женщин-пилотов для ВКС
Как российские девушки продолжают дело легендарных советских летчиц
Какие кремы спасают кожу от старения
Почему антивозрастной крем за 500 рублей не спасет кожу от старения
«Куда ехать, брат?» Пранкеров отправили в колонию после угона BMW в Москве
Суд приговорил к реальным срокам блогеров, угнавших «в шутку» премиум-такси
Редакция Реклама Карта сайта

© АО «Газета.Ру» (1999-2021) – Главные новости дня

Название: Газета.Ru (Gazeta.Ru)

Учредитель: АО «Газета.Ру»

Адрес учредителя: 125239, Россия, Москва, Коптевская улица, дом 67

Адрес редакции и издателя: 117105, г. Москва, Варшавское шоссе, д.9, стр.1

Телефон редакции: +7 (495) 785-00-12 | Факс: +7 (495) 785-17-01

Электронная почта: gazeta@gazeta.ru

Озвучка материалов –

18+
Свидетельство о регистрации СМИ Эл № ФС77-67642 выдано федеральной службой по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций (Роскомнадзор) 10.11.2016 г. Редакция не несет ответственности за достоверность информации, содержащейся в рекламных объявлениях. Редакция не предоставляет справочной информации.
Информация об ограничениях
Найдена ошибка?
Закрыть