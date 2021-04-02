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48 погибших: кадры с места крушения поезда на Тайване

В результате крушения скоростного поезда в провинции Тайваня Хуалянь погибли 48 человек, еще 66 человек получили ранения. Всего в составе находились около 490 человек, в том числе туристы и люди, которые возвращались домой на праздники, передает Reuters. Поезд следовал из Тайбэя в город Тайдун на востоке острова.

По предварительным данным, причиной аварии стало столкновение с грузовиком, съехавшим по склону со строительной площадки. Часть вагонов сошли с рельсов в туннеле, через который проходил состав. Как сообщили местные СМИ, водитель грузового автомобиля мог не поставить его на ручник на крутой дороге, водителя допрашивают. Машинист поезда погиб.

В момент столкновения в поезде находилось большое число пассажиров, многие люди стояли в проходах. Отмечается, что схожие по масштабам аварии в последний раз происходили на Тайване несколько десятков лет назад — в 1981 при крушении поезда погибли 30 человек, в 1991 году — еще 30.

Кадры с места происшествия — в фоторепортаже «Газеты.Ru».

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На месте крушения поезда в провинции Тайваня Хуалянь, 2 апреля 2021 года На месте крушения поезда в провинции Тайваня Хуалянь, 2 апреля 2021 года
На месте крушения поезда в провинции Тайваня Хуалянь, 2 апреля 2021 года На месте крушения поезда в провинции Тайваня Хуалянь, 2 апреля 2021 года
Сотрудники экстренных служб на месте крушения поезда в провинции Тайваня Хуалянь, 2 апреля 2021 года Сотрудники экстренных служб на месте крушения поезда в провинции Тайваня Хуалянь, 2 апреля 2021 года
Сотрудники экстренных служб на месте крушения поезда в провинции Тайваня Хуалянь, 2 апреля 2021 года Сотрудники экстренных служб на месте крушения поезда в провинции Тайваня Хуалянь, 2 апреля 2021 года
На месте крушения поезда в провинции Тайваня Хуалянь, 2 апреля 2021 года На месте крушения поезда в провинции Тайваня Хуалянь, 2 апреля 2021 года
На месте крушения поезда в провинции Тайваня Хуалянь, 2 апреля 2021 года На месте крушения поезда в провинции Тайваня Хуалянь, 2 апреля 2021 года
Эвакуация пассажиров из потерпевшего крушение поезда в провинции Тайваня Хуалянь, 2 апреля 2021 года Эвакуация пассажиров из потерпевшего крушение поезда в провинции Тайваня Хуалянь, 2 апреля 2021 года
На месте крушения поезда в провинции Тайваня Хуалянь, 2 апреля 2021 года На месте крушения поезда в провинции Тайваня Хуалянь, 2 апреля 2021 года
Эвакуация пассажиров из потерпевшего крушение поезда в провинции Тайваня Хуалянь, 2 апреля 2021 года Эвакуация пассажиров из потерпевшего крушение поезда в провинции Тайваня Хуалянь, 2 апреля 2021 года
На месте крушения поезда в провинции Тайваня Хуалянь, 2 апреля 2021 года На месте крушения поезда в провинции Тайваня Хуалянь, 2 апреля 2021 года
Сотрудники экстренных служб на месте крушения поезда в провинции Тайваня Хуалянь, 2 апреля 2021 года Сотрудники экстренных служб на месте крушения поезда в провинции Тайваня Хуалянь, 2 апреля 2021 года
Сотрудники экстренных служб на месте крушения поезда в провинции Тайваня Хуалянь, 2 апреля 2021 года Сотрудники экстренных служб на месте крушения поезда в провинции Тайваня Хуалянь, 2 апреля 2021 года
На месте крушения поезда в провинции Тайваня Хуалянь, 2 апреля 2021 года На месте крушения поезда в провинции Тайваня Хуалянь, 2 апреля 2021 года
На месте крушения поезда в провинции Тайваня Хуалянь, 2 апреля 2021 года На месте крушения поезда в провинции Тайваня Хуалянь, 2 апреля 2021 года
На месте крушения поезда в провинции Тайваня Хуалянь, 2 апреля 2021 года На месте крушения поезда в провинции Тайваня Хуалянь, 2 апреля 2021 года
На месте крушения поезда в провинции Тайваня Хуалянь, 2 апреля 2021 года На месте крушения поезда в провинции Тайваня Хуалянь, 2 апреля 2021 года
Сотрудники экстренных служб на месте крушения поезда в провинции Тайваня Хуалянь, 2 апреля 2021 года Сотрудники экстренных служб на месте крушения поезда в провинции Тайваня Хуалянь, 2 апреля 2021 года
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На месте крушения поезда в провинции Тайваня Хуалянь, 2 апреля 2021 года
На месте крушения поезда в провинции Тайваня Хуалянь, 2 апреля 2021 года
Сотрудники экстренных служб на месте крушения поезда в провинции Тайваня Хуалянь, 2 апреля 2021 года
Сотрудники экстренных служб на месте крушения поезда в провинции Тайваня Хуалянь, 2 апреля 2021 года
На месте крушения поезда в провинции Тайваня Хуалянь, 2 апреля 2021 года
На месте крушения поезда в провинции Тайваня Хуалянь, 2 апреля 2021 года
Эвакуация пассажиров из потерпевшего крушение поезда в провинции Тайваня Хуалянь, 2 апреля 2021 года
На месте крушения поезда в провинции Тайваня Хуалянь, 2 апреля 2021 года
Эвакуация пассажиров из потерпевшего крушение поезда в провинции Тайваня Хуалянь, 2 апреля 2021 года
На месте крушения поезда в провинции Тайваня Хуалянь, 2 апреля 2021 года
Сотрудники экстренных служб на месте крушения поезда в провинции Тайваня Хуалянь, 2 апреля 2021 года
Сотрудники экстренных служб на месте крушения поезда в провинции Тайваня Хуалянь, 2 апреля 2021 года
На месте крушения поезда в провинции Тайваня Хуалянь, 2 апреля 2021 года
На месте крушения поезда в провинции Тайваня Хуалянь, 2 апреля 2021 года
На месте крушения поезда в провинции Тайваня Хуалянь, 2 апреля 2021 года
На месте крушения поезда в провинции Тайваня Хуалянь, 2 апреля 2021 года
Сотрудники экстренных служб на месте крушения поезда в провинции Тайваня Хуалянь, 2 апреля 2021 года
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