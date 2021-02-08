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Фоторепортаж   //   Общество

Прощай, удаленка: студенты возвращаются в университеты

Очередным признаком отступления эпидемии коронавирусной инфекции стало возвращение студентов в университетские аудитории. С 8 февраля Москва, Новосибирск, Саратов, отчасти – Санкт-Петербург и другие регионы России постепенно возвращаются к очному обучению в вузах. Правда, ношение масок и соблюдение дистанции остаются актуальными, и студентов с наполовину закрытыми лицами преподавателям не так-то просто узнать.

Как проходит возвращение с удаленки в Москве — в фоторепортаже «Газеты.Ru».

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Студенты в защитных масках во время лекции в аудитории Московского государственного университета имени М. В. Ломоносова, 8 февраля 2021 год Студенты в защитных масках во время лекции в аудитории Московского государственного университета имени М. В. Ломоносова, 8 февраля 2021 год
Студенты на входе в здание Московского государственного университета имени М. В. Ломоносова, 8 февраля 2021 год Студенты на входе в здание Московского государственного университета имени М. В. Ломоносова, 8 февраля 2021 год
Преподаватель во время лекции в аудитории Московского государственного университета имени М. В. Ломоносова, 8 февраля 2021 год Преподаватель во время лекции в аудитории Московского государственного университета имени М. В. Ломоносова, 8 февраля 2021 год
Девушка на входе в здание Московского государственного университета имени М. В. Ломоносова, 8 февраля 2021 год Девушка на входе в здание Московского государственного университета имени М. В. Ломоносова, 8 февраля 2021 год
Студент в защитной маске измеряет температуру на входе в здание Московского государственного университета имени М. В. Ломоносова, 8 февраля 2021 год Студент в защитной маске измеряет температуру на входе в здание Московского государственного университета имени М. В. Ломоносова, 8 февраля 2021 год
Студентка в защитной маске на хим.факультете Московского государственного университета имени М. В. Ломоносова, 8 февраля 2021 год Студентка в защитной маске на хим.факультете Московского государственного университета имени М. В. Ломоносова, 8 февраля 2021 год
Студентка и преподаватель в защитных масках во время лекции в аудитории Московского государственного университета имени М. В. Ломоносова, 8 февраля 2021 год Студентка и преподаватель в защитных масках во время лекции в аудитории Московского государственного университета имени М. В. Ломоносова, 8 февраля 2021 год
Студенты в защитных масках во время занятия в лаборатории Московского государственного университета имени М. В. Ломоносова, 8 февраля 2021 год Студенты в защитных масках во время занятия в лаборатории Московского государственного университета имени М. В. Ломоносова, 8 февраля 2021 год
Студенты в защитных масках во время лекции в аудитории Московского государственного университета имени М. В. Ломоносова, 8 февраля 2021 год Студенты в защитных масках во время лекции в аудитории Московского государственного университета имени М. В. Ломоносова, 8 февраля 2021 год
Студенты в защитных масках во время лекции в аудитории Московского государственного университета имени М. В. Ломоносова (МГУ), 8 февраля 2021 год Студенты в защитных масках во время лекции в аудитории Московского государственного университета имени М. В. Ломоносова (МГУ), 8 февраля 2021 год
Здание химического факультета Московского государственного университета имени М.В. Ломоносова, 8 февраля 2021 года Здание химического факультета Московского государственного университета имени М.В. Ломоносова, 8 февраля 2021 года
Студенты в защитных масках во время лекции в аудитории Московского государственного университета имени М. В. Ломоносова, 8 февраля 2021 год Студенты в защитных масках во время лекции в аудитории Московского государственного университета имени М. В. Ломоносова, 8 февраля 2021 год
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Студенты в защитных масках во время лекции в аудитории Московского государственного университета имени М. В. Ломоносова, 8 февраля 2021 год
Студенты на входе в здание Московского государственного университета имени М. В. Ломоносова, 8 февраля 2021 год
Преподаватель во время лекции в аудитории Московского государственного университета имени М. В. Ломоносова, 8 февраля 2021 год
Девушка на входе в здание Московского государственного университета имени М. В. Ломоносова, 8 февраля 2021 год
Студент в защитной маске измеряет температуру на входе в здание Московского государственного университета имени М. В. Ломоносова, 8 февраля 2021 год
Студентка в защитной маске на хим.факультете Московского государственного университета имени М. В. Ломоносова, 8 февраля 2021 год
Студентка и преподаватель в защитных масках во время лекции в аудитории Московского государственного университета имени М. В. Ломоносова, 8 февраля 2021 год
Студенты в защитных масках во время занятия в лаборатории Московского государственного университета имени М. В. Ломоносова, 8 февраля 2021 год
Студенты в защитных масках во время лекции в аудитории Московского государственного университета имени М. В. Ломоносова, 8 февраля 2021 год
Студенты в защитных масках во время лекции в аудитории Московского государственного университета имени М. В. Ломоносова (МГУ), 8 февраля 2021 год
Здание химического факультета Московского государственного университета имени М.В. Ломоносова, 8 февраля 2021 года
Студенты в защитных масках во время лекции в аудитории Московского государственного университета имени М. В. Ломоносова, 8 февраля 2021 год
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