Сильнейший за 72 года снегопад накрыл Москву

8-балльные пробки на дорогах, ночная метель, сотни аварий и усиленная работа всех городских служб — все это о последствиях снегопада, который обрушился на российскую столицу 7 декабря. Синоптики уже назвали его рекордным для календарного начала зимы, столько снега в этот период в Москве последний раз фиксировали более 70 лет назад, в 1949 году.

Ожидается, что всего за ближайшие сутки в городе может выпасть до 15 см снега. При этом во второй половине дня во вторник температура воздуха может подняться выше 0 градусов. Не исключено, что снегопад превратится в дождь со льдом.

С каждым часом ситуация на дорогах ухудшается. В одном из многих ДТП автомобиль такси после столкновения упал в Москву-реку в районе дома №24 по Бережковской набережной. К счастью, обошлось без пострадавших. Водителей просят быть внимательнее и с пониманием относиться к работе коммунальных служб.