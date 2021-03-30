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Стрельба в коттеджном поселке «Новые Вешки»

30 марта в подмосковных Мытищах мужчина открыл стрельбу из собственного особняка. Ситуация развивается в одном из коттеджей поселка «Новые Вешки». В МВД заявили, что стрелок бросил две гранаты в сотрудников полиции, прибывших, чтобы проверить информацию о причастности местного жителя 1960 года рождения к незаконному обороту оружия.

На данный момент, операция по задержанию стрелка в Мытищах продолжается уже более четырех часов. При штурме дома силовики использовали гранатомет. Известно, что пострадал один из правоохранителей.

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Окна дома забаррикадировавшегося в Мытищах пенсионера, открывшего огонь по сотрудникам правоохранительных органов, 30 марта 2021 года Окна дома забаррикадировавшегося в Мытищах пенсионера, открывшего огонь по сотрудникам правоохранительных органов, 30 марта 2021 года
Сотрудники полиции на месте спецоперации у дома забаррикадировавшегося в Мытищах пенсионера, открывшего огонь по сотрудникам правоохранительных органов, 30 марта 2021 года Сотрудники полиции на месте спецоперации у дома забаррикадировавшегося в Мытищах пенсионера, открывшего огонь по сотрудникам правоохранительных органов, 30 марта 2021 года
Стрельба в коттеджном поселке &laquo;Новые Вешки&raquo; в Мытищах, 30 марта 2021 года Стрельба в коттеджном поселке &laquo;Новые Вешки&raquo; в Мытищах, 30 марта 2021 года
Сотрудники полиции на месте спецоперации у дома забаррикадировавшегося в Мытищах пенсионера, открывшего огонь по сотрудникам правоохранительных органов, 30 марта 2021 года Сотрудники полиции на месте спецоперации у дома забаррикадировавшегося в Мытищах пенсионера, открывшего огонь по сотрудникам правоохранительных органов, 30 марта 2021 года
Окна дома забаррикадировавшегося в Мытищах пенсионера, открывшего огонь по сотрудникам правоохранительных органов, 30 марта 2021 года Окна дома забаррикадировавшегося в Мытищах пенсионера, открывшего огонь по сотрудникам правоохранительных органов, 30 марта 2021 года
Сотрудники полиции на месте спецоперации у дома забаррикадировавшегося в Мытищах пенсионера, открывшего огонь по сотрудникам правоохранительных органов, 30 марта 2021 года Сотрудники полиции на месте спецоперации у дома забаррикадировавшегося в Мытищах пенсионера, открывшего огонь по сотрудникам правоохранительных органов, 30 марта 2021 года
Сотрудники правоохранительных органов в коттеджном поселке &laquo;Новые Вешки&raquo;, где мужчина забаррикадировался в одном из частных домов и открыл стрельбу по силовикам, 30 марта 2021 года Сотрудники правоохранительных органов в коттеджном поселке &laquo;Новые Вешки&raquo;, где мужчина забаррикадировался в одном из частных домов и открыл стрельбу по силовикам, 30 марта 2021 года
Сотрудники правоохранительных органов в коттеджном поселке &laquo;Новые Вешки&raquo;, где мужчина забаррикадировался в одном из частных домов и открыл стрельбу по силовикам, 30 марта 2021 года Сотрудники правоохранительных органов в коттеджном поселке &laquo;Новые Вешки&raquo;, где мужчина забаррикадировался в одном из частных домов и открыл стрельбу по силовикам, 30 марта 2021 года
Стрельба в коттеджном поселке &laquo;Новые Вешки&raquo; в Мытищах, 30 марта 2021 года Стрельба в коттеджном поселке &laquo;Новые Вешки&raquo; в Мытищах, 30 марта 2021 года
Сотрудник правоохранительных органов в коттеджном поселке &laquo;Новые Вешки&raquo;, 30 марта 2021 года Сотрудник правоохранительных органов в коттеджном поселке &laquo;Новые Вешки&raquo;, 30 марта 2021 года
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Окна дома забаррикадировавшегося в Мытищах пенсионера, открывшего огонь по сотрудникам правоохранительных органов, 30 марта 2021 года
Сотрудники полиции на месте спецоперации у дома забаррикадировавшегося в Мытищах пенсионера, открывшего огонь по сотрудникам правоохранительных органов, 30 марта 2021 года
Стрельба в коттеджном поселке «Новые Вешки» в Мытищах, 30 марта 2021 года
Сотрудники полиции на месте спецоперации у дома забаррикадировавшегося в Мытищах пенсионера, открывшего огонь по сотрудникам правоохранительных органов, 30 марта 2021 года
Окна дома забаррикадировавшегося в Мытищах пенсионера, открывшего огонь по сотрудникам правоохранительных органов, 30 марта 2021 года
Сотрудники полиции на месте спецоперации у дома забаррикадировавшегося в Мытищах пенсионера, открывшего огонь по сотрудникам правоохранительных органов, 30 марта 2021 года
Сотрудники правоохранительных органов в коттеджном поселке «Новые Вешки», где мужчина забаррикадировался в одном из частных домов и открыл стрельбу по силовикам, 30 марта 2021 года
Сотрудники правоохранительных органов в коттеджном поселке «Новые Вешки», где мужчина забаррикадировался в одном из частных домов и открыл стрельбу по силовикам, 30 марта 2021 года
Стрельба в коттеджном поселке «Новые Вешки» в Мытищах, 30 марта 2021 года
Сотрудник правоохранительных органов в коттеджном поселке «Новые Вешки», 30 марта 2021 года
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