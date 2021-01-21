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24,5 года колонии: приговор срочнику Шамсутдинову, расстрелявшему сослуживцев

В Чите Второй Восточный окружной военный суд приговорил к 24,5 годам колонии строгого режима солдата-срочника Рамиля Шамсутдинова. Его признали виновным по двум статьям: «Убийство двух и более лиц», а также «Покушение на убийство двух и более лиц».

Стрельба в воинской части Забайкальского края произошла 25 октября 2019 года. В результате два офицера и шесть их сослуживцев погибли, еще двое пострадали. После этого рядовой Шамсутдинов попытался сбежать из части, но вскоре был задержан.

Тогда срочник объяснял, что на преступление его подтолкнули неуставные отношения — в частности неоднократные избиения. Адвокат Руслан Нагиев уточнял, что рядового лишали сна, также у него вымогали деньги.

При этом психологическая экспертиза установила, что Шамсутдинов в момент преступления отдавал отчет своим действиям. Отец осужденного Салим Шамсутдинов сообщил «Газете.Ru», что считает приговор сыну «очень завышенным». В свою очередь отец солдата Владислава Шпака, который попал под обстрел, но выжил, посчитал приговор «слишком мягким».

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На месте расстрела сослуживцев солдатом-срочником Рамилем Шамсутдиновым в воинской части в Забайкальском крае, 25 октября 2019 года На месте расстрела сослуживцев солдатом-срочником Рамилем Шамсутдиновым в воинской части в Забайкальском крае, 25 октября 2019 года
На месте расстрела сослуживцев солдатом-срочником Рамилем Шамсутдиновым в воинской части в Забайкальском крае, 25 октября 2019 года На месте расстрела сослуживцев солдатом-срочником Рамилем Шамсутдиновым в воинской части в Забайкальском крае, 25 октября 2019 года
Солдат-срочник Рамиль Шамсутдинов, убивший восьмерых сослуживцев в Забайкальском крае, 26 октября 2019 года Солдат-срочник Рамиль Шамсутдинов, убивший восьмерых сослуживцев в Забайкальском крае, 26 октября 2019 года
На месте расстрела сослуживцев солдатом-срочником Рамилем Шамсутдиновым в воинской части в Забайкальском крае, 25 октября 2019 года На месте расстрела сослуживцев солдатом-срочником Рамилем Шамсутдиновым в воинской части в Забайкальском крае, 25 октября 2019 года
На месте расстрела сослуживцев солдатом-срочником Рамилем Шамсутдиновым в воинской части в Забайкальском крае, 25 октября 2019 года На месте расстрела сослуживцев солдатом-срочником Рамилем Шамсутдиновым в воинской части в Забайкальском крае, 25 октября 2019 года
Рамиль Шамсутдинов (слева) с отцом Рамиль Шамсутдинов (слева) с отцом
6394595 23.11.2020 Сотрудники полиции конвоируют Рамиля Шамсутдинова в зал 2-го Восточного окружного военного суда в Чите, 23 ноября 2020 года 6394595 23.11.2020 Сотрудники полиции конвоируют Рамиля Шамсутдинова в зал 2-го Восточного окружного военного суда в Чите, 23 ноября 2020 года
Рамиль Шамсутдинов в Читинском гарнизонном военном суде, 1 октября 2020 года Рамиль Шамсутдинов в Читинском гарнизонном военном суде, 1 октября 2020 года
Солдат-срочник Рамиль Шамсутдинов, обвиняемый в расстреле сослуживцев в войсковой части в Забайкальском крае Солдат-срочник Рамиль Шамсутдинов, обвиняемый в расстреле сослуживцев в войсковой части в Забайкальском крае
Рамиль Шамсутдинов перед началом заседании 2-го Восточного окружного военного суда в Чите, 21 января 2021 года Рамиль Шамсутдинов перед началом заседании 2-го Восточного окружного военного суда в Чите, 21 января 2021 года
Рамиль Шамсутдинов на заседании 2-го Восточного окружного военного суда в Чите, 21 января 2021 года Рамиль Шамсутдинов на заседании 2-го Восточного окружного военного суда в Чите, 21 января 2021 года
Рамиль Шамсутдинов на заседании 2-го Восточного окружного военного суда в Чите, 21 января 2021 года Рамиль Шамсутдинов на заседании 2-го Восточного окружного военного суда в Чите, 21 января 2021 года
Рамиль Шамсутдинов на заседании 2-го Восточного окружного военного суда в Чите, 21 января 2021 года Рамиль Шамсутдинов на заседании 2-го Восточного окружного военного суда в Чите, 21 января 2021 года
Рамиль Шамсутдинов на заседании 2-го Восточного окружного военного суда в Чите, 21 января 2021 года Рамиль Шамсутдинов на заседании 2-го Восточного окружного военного суда в Чите, 21 января 2021 года
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На месте расстрела сослуживцев солдатом-срочником Рамилем Шамсутдиновым в воинской части в Забайкальском крае, 25 октября 2019 года
На месте расстрела сослуживцев солдатом-срочником Рамилем Шамсутдиновым в воинской части в Забайкальском крае, 25 октября 2019 года
Солдат-срочник Рамиль Шамсутдинов, убивший восьмерых сослуживцев в Забайкальском крае, 26 октября 2019 года
На месте расстрела сослуживцев солдатом-срочником Рамилем Шамсутдиновым в воинской части в Забайкальском крае, 25 октября 2019 года
На месте расстрела сослуживцев солдатом-срочником Рамилем Шамсутдиновым в воинской части в Забайкальском крае, 25 октября 2019 года
Рамиль Шамсутдинов (слева) с отцом
6394595 23.11.2020 Сотрудники полиции конвоируют Рамиля Шамсутдинова в зал 2-го Восточного окружного военного суда в Чите, 23 ноября 2020 года
Рамиль Шамсутдинов в Читинском гарнизонном военном суде, 1 октября 2020 года
Солдат-срочник Рамиль Шамсутдинов, обвиняемый в расстреле сослуживцев в войсковой части в Забайкальском крае
Рамиль Шамсутдинов перед началом заседании 2-го Восточного окружного военного суда в Чите, 21 января 2021 года
Рамиль Шамсутдинов на заседании 2-го Восточного окружного военного суда в Чите, 21 января 2021 года
Рамиль Шамсутдинов на заседании 2-го Восточного окружного военного суда в Чите, 21 января 2021 года
Рамиль Шамсутдинов на заседании 2-го Восточного окружного военного суда в Чите, 21 января 2021 года
Рамиль Шамсутдинов на заседании 2-го Восточного окружного военного суда в Чите, 21 января 2021 года
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