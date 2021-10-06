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Последствия наводнения в Сочи

В Сочи продолжают бороться с последствиями очередного наводнения. Движущийся грунт снес 20 домов, в том числе восемь жилых построек - сильные ливни в Сочи, которые шли двое суток, в ночь на 5 октября привели к многочисленным разрушениям. Начавшийся оползень повредил дорожное покрытие на трассе «Джубга-Сочи». Разломы в асфальте блокировали движение автомобилей и вызвали многокилометровые пробки. Проезд к селу Варваровка оказался полностью перекрыт.

Многие домовладения и приусадебные участки оказались подтоплены. В Сочи дороги ушли под воду, автомобили «плыли» по улицам. Разрушены газовые трубы и линии электропередач - подача газа и тока прекратилась. На улице Худякова родители вынуждены были нести школьников на руках в школу № 100.

Синоптики предупреждают, что до конца дня 6 октября есть угроза образование смерчей над морем на отрезке от Магри до Веселое. Жителям и гостям курорта советуют проявлять осторожность, не отдыхать у воды, не оставлять машины возле деревьев или рекламных щитов.

О том, как в Сочи борются с последствиями стихии - в фотогалерее «Газеты.Ru».

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