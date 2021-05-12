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Казань прощается с жертвами стрельбы в школе

В Казани прощаются с жертвами стрельбы в гимназии №175 – в последний путь провожают двух учительниц и семерых подростков, погибших 11 мая. Одного из мальчиков похоронили на Мусульманском кладбище в Казани, на похоронах присутствовали только родственники. Еще одного подростка — в его родном поселке Малые Клыки. Две учительницы были похоронены в поселках Константиновка и Самосырово.

Утром территория морга на Сибирском тракте во время выдачи тел погибших была полностью оцеплена полицейскими, попасть на территорию могли только члены семьи. Родственникам оказывают поддержку – власти Татарстана обещали оплатить траурные мероприятия, а на похоронах находятся психологи.

Как в Казани прощаются с погибшими школьниками и их учителями, смотрите в фотогалерее «Газеты.Ru».

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Похороны погибших при стрельбе в школе № 175 на Самосыровском кладбище в Казани, 11 мая 2021 года Похороны погибших при стрельбе в школе № 175 на Самосыровском кладбище в Казани, 11 мая 2021 года
Похороны погибших при стрельбе в школе № 175 на Самосыровском кладбище в Казани, 11 мая 2021 года Похороны погибших при стрельбе в школе № 175 на Самосыровском кладбище в Казани, 11 мая 2021 года
Похороны погибших при стрельбе в школе № 175 на Самосыровском кладбище в Казани, 11 мая 2021 года Похороны погибших при стрельбе в школе № 175 на Самосыровском кладбище в Казани, 11 мая 2021 года
Во время похорон на Самосыровском кладбище в Казани погибшей при стрельбе в школе № 175 учительницы Эльвиры Игнатьевой, 11 мая 2021 года Во время похорон на Самосыровском кладбище в Казани погибшей при стрельбе в школе № 175 учительницы Эльвиры Игнатьевой, 11 мая 2021 года
Похороны погибших при стрельбе в школе № 175 на Самосыровском кладбище в Казани, 11 мая 2021 года Похороны погибших при стрельбе в школе № 175 на Самосыровском кладбище в Казани, 11 мая 2021 года
Похороны погибших при стрельбе в школе № 175 на Самосыровском кладбище в Казани, 11 мая 2021 года Похороны погибших при стрельбе в школе № 175 на Самосыровском кладбище в Казани, 11 мая 2021 года
Похороны погибших при стрельбе в школе № 175 на Самосыровском кладбище в Казани, 11 мая 2021 года Похороны погибших при стрельбе в школе № 175 на Самосыровском кладбище в Казани, 11 мая 2021 года
Похороны погибших при стрельбе в школе № 175 на Самосыровском кладбище в Казани, 11 мая 2021 года Похороны погибших при стрельбе в школе № 175 на Самосыровском кладбище в Казани, 11 мая 2021 года
Похороны погибших при стрельбе в школе № 175 на Самосыровском кладбище в Казани, 11 мая 2021 года Похороны погибших при стрельбе в школе № 175 на Самосыровском кладбище в Казани, 11 мая 2021 года
Похороны погибших при стрельбе в школе № 175 на Самосыровском кладбище в Казани, 11 мая 2021 года Похороны погибших при стрельбе в школе № 175 на Самосыровском кладбище в Казани, 11 мая 2021 года
Похороны погибших при стрельбе в школе № 175 на Самосыровском кладбище в Казани, 11 мая 2021 года Похороны погибших при стрельбе в школе № 175 на Самосыровском кладбище в Казани, 11 мая 2021 года
Похороны погибших при стрельбе в школе № 175 на Самосыровском кладбище в Казани, 11 мая 2021 года Похороны погибших при стрельбе в школе № 175 на Самосыровском кладбище в Казани, 11 мая 2021 года
Похороны погибших при стрельбе в школе № 175 на Самосыровском кладбище в Казани, 11 мая 2021 года Похороны погибших при стрельбе в школе № 175 на Самосыровском кладбище в Казани, 11 мая 2021 года
Похороны погибших при стрельбе в школе № 175 на Самосыровском кладбище в Казани, 11 мая 2021 года Похороны погибших при стрельбе в школе № 175 на Самосыровском кладбище в Казани, 11 мая 2021 года
Похороны погибших при стрельбе в школе № 175 на Самосыровском кладбище в Казани, 11 мая 2021 года Похороны погибших при стрельбе в школе № 175 на Самосыровском кладбище в Казани, 11 мая 2021 года
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Похороны погибших при стрельбе в школе № 175 на Самосыровском кладбище в Казани, 11 мая 2021 года
Похороны погибших при стрельбе в школе № 175 на Самосыровском кладбище в Казани, 11 мая 2021 года
Похороны погибших при стрельбе в школе № 175 на Самосыровском кладбище в Казани, 11 мая 2021 года
Во время похорон на Самосыровском кладбище в Казани погибшей при стрельбе в школе № 175 учительницы Эльвиры Игнатьевой, 11 мая 2021 года
Похороны погибших при стрельбе в школе № 175 на Самосыровском кладбище в Казани, 11 мая 2021 года
Похороны погибших при стрельбе в школе № 175 на Самосыровском кладбище в Казани, 11 мая 2021 года
Похороны погибших при стрельбе в школе № 175 на Самосыровском кладбище в Казани, 11 мая 2021 года
Похороны погибших при стрельбе в школе № 175 на Самосыровском кладбище в Казани, 11 мая 2021 года
Похороны погибших при стрельбе в школе № 175 на Самосыровском кладбище в Казани, 11 мая 2021 года
Похороны погибших при стрельбе в школе № 175 на Самосыровском кладбище в Казани, 11 мая 2021 года
Похороны погибших при стрельбе в школе № 175 на Самосыровском кладбище в Казани, 11 мая 2021 года
Похороны погибших при стрельбе в школе № 175 на Самосыровском кладбище в Казани, 11 мая 2021 года
Похороны погибших при стрельбе в школе № 175 на Самосыровском кладбище в Казани, 11 мая 2021 года
Похороны погибших при стрельбе в школе № 175 на Самосыровском кладбище в Казани, 11 мая 2021 года
Похороны погибших при стрельбе в школе № 175 на Самосыровском кладбище в Казани, 11 мая 2021 года
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