Слушать новости
Политика
Бизнес
Общество
Армия
Мнения
Культура
Наука
Технологии
Авто
Стиль
Фото
Эксклюзивы
Редакция
новости спорт #Коронавирус
Слушать новости
новости спорт
Gazeta.Ru
В России выявили 33 946 новых случаев COVID-19 11:47
Гинцбург заявил, что после назальной вакцины человек перестает распространять COVID-19 11:44
Овечкин в раздевалке съел кусок индейки после матча с «Флоридой» 11:42
Появились подробности взрыва на оборонном заводе в Дзержинске 11:36
Глава Всемирной медицинской ассоциации сравнил новый штамм коронавируса с Эболой 11:30
Украинский журналист оценил шансы сборной России выйти на ЧМ-2022 11:20
Опубликовано видео погони за водителем, протаранившим пять машин на МКАД 11:16
Директор шахты «Листвяжная» арестован до конца января 11:14
В МЧС сообщили о возобновлении поисковых работ на шахте... 11:01
В МЧС подтвердили взрывы на оборонном заводе в Дзержинске 11:00
Фото

Почти без очередей, но со стрельбой. Как проходит «черная пятница» в США

26 ноября в США стартовала «черная пятница» — период, когда магазины и интернет-площадки начинают массовую распродажу своих товаров с большими скидками. Он начинается сразу после Дня Благодарения и может длиться от трех дней до недели.

Традиционно аналитики ожидают, что нынешняя «черная пятница» может оказаться одной из самых активных для потребителей, которые будут тратить значительные суммы на фоне высоких инфляционных ожиданий.

Помимо очередей, которые всегда сопровождают дни ноябрьских распродаж в США, в этом году не обошлось без ЧП. В городе Дареме эвакуировали посетителей и персонал торгового центра Southpoint из-за стрельбы. В ТЦ началась паника, три человека были ранены, в том числе — 10-летний мальчик. Еще трое получили травмы уже в ходе эвакуации. Полиция задержала одного подозреваемого и оцепила здание, теперь торговый центр закрыт.

О том, как проходит «черная пятница» в США — в фоторепортаже «Газеты.Ru».

Поделиться:
Скопировать ссылку
Картина дня
Володин пообещал изучить более 610 тыс. комментариев к своему посту о QR-кодах
«Украинскому народу нужны действия, а не надежды». Сможет ли Разумков обойти Зеленского
Экс-спикер Рады Разумков заявил о готовности пойти в президенты Украины
Не успел затормозить: как и почему разбился советский «Марс-2»
50 лет назад советский аппарат впервые оказался на Марсе — в виде обломков
Директор шахты «Листвяжная» арестован до конца января
В МЧС подтвердили взрывы на оборонном заводе в Дзержинске
Орфографическая комиссия РАН раскритиковала новый проект правил русского правописания
В Роспотребнадзоре рассказали об особенностях штамма «омикрон»
Новости и материалы
В России выявили 33 946 новых случаев COVID-19
Гинцбург заявил, что после назальной вакцины человек перестает распространять COVID-19
Овечкин в раздевалке съел кусок индейки после матча с «Флоридой»
Появились подробности взрыва на оборонном заводе в Дзержинске
Глава Всемирной медицинской ассоциации сравнил новый штамм коронавируса с Эболой
Украинский журналист оценил шансы сборной России выйти на ЧМ-2022
Опубликовано видео погони за водителем, протаранившим пять машин на МКАД
В МЧС сообщили о возобновлении поисковых работ на шахте «Листвяжная»
Овечкин признан первой звездой дня в НХЛ
В Нижегородской области начался пожар на заводе с боеприпасами
Кавазашвили о Смолове: такие как он — это мертвая половина для сборной России
Зеленский назвал украинского журналиста Гордона позорищем
Замдиректора шахты «Листвяжная» не признал вину в нарушении норм безопасности
Колыванов рассказал, как Дзюба мог бы помочь сборной России в стыковых матчах
РЕН ТВ опубликовал документы по последней проверке на «Листвяжной»
Число госпитализированных после взрыва на шахте «Листвяжная» выросло до 58
Суд арестовал госинспектора Ростехнадзора по делу о ЧП на шахте «Листвяжная»
Директор шахты «Листвяжная» не признал вину
Все новости
«У людей нет сердца». Как кузбасский мэр отмечал назначение во время траура
Губернатор Кузбасса уволил главу Прокопьевска после банкета в день траура по шахтерам
Коридоры и границы. О чем договорились Россия, Армения и Азербайджан
Путин, Алиев и Пашинян договорились о демаркации армяно-азербайджанской границы
«Если кто-то скажет, что был наемником, его посадят»
Европарламент призвал ЕС ввести санкции против России из-за «Группы Вагнера»
«Добро пожаловать в 90-е». Как бдительная соседка сорвала убийство бизнесмена
В Москве задержали киллера, которого наняли через интернет убить предпринимателя
«Новости очень тревожные». Европа отгораживается от Африки из-за нового штамма
Россия с 28 ноября ограничит въезд из Гонконга и девяти стран Африки
Мост на родине Ломоносова смыло через полгода. Он должен был простоять 50 лет
Взамен смытого рекой моста жителям Поморья предложили аэросани
Валиева праздновала рекорд, Туктамышева забылась в чувственном танго: лучшие фото Гран-при
«Армия обезглавлена»: возможен ли переворот в Турции
Эрдоган связал обвал турецкой лиры с действиями иностранных агентов
«От сумы и тюрьмы не зарекайся». Как КПРФ и ЛДПР переругались из-за слов Жириновского
В КПРФ рассчитывают на возбуждение дела против Жириновского за «разжигание ненависти»
Наркотики и выстрелы. Что грозит водителю после погони на МКАД
В BMW уходившего от погони на МКАД водителя инспекторы обнаружили 6 кг мефедрона
«У Турции есть достаточные рычаги давления на «Газпром»
Эксперт рассказал, на каких условиях Россия и Турция могут продлить газовый контракт
«Прошлой ночью в Сохо» — ностальгический кошмар Эдгара Райта о 60-х
Рецензия на хоррор Эдгара Райта «Прошлой ночью в Сохо»
Потеряла родину и мужа: как сложилась судьба афганской «Моны Лизы»
Афганская «Мона Лиза» получила убежище в Италии
Редакция Реклама Карта сайта

© АО «Газета.Ру» (1999-2021) – Главные новости дня

Название: Газета.Ru (Gazeta.Ru)

Учредитель: АО «Газета.Ру»

Адрес учредителя: 125239, Россия, Москва, Коптевская улица, дом 67

Адрес редакции и издателя: 117105, г. Москва, Варшавское шоссе, д.9, стр.1

Телефон редакции: +7 (495) 785-00-12 | Факс: +7 (495) 785-17-01

Электронная почта: gazeta@gazeta.ru

Озвучка материалов –

18+
Свидетельство о регистрации СМИ Эл № ФС77-67642 выдано федеральной службой по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций (Роскомнадзор) 10.11.2016 г. Редакция не несет ответственности за достоверность информации, содержащейся в рекламных объявлениях. Редакция не предоставляет справочной информации.
Информация об ограничениях
Найдена ошибка?
Закрыть