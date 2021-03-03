Слушать новости
Телеграм: @gazetaru
Фоторепортаж   //   Общество

«Печальный ангел»: в Петербурге открыли памятник умершим в пандемию врачам

На набережной реки Карповка в Санкт-Петербурге открыли памятник медикам, скончавшимся во время пандемии коронавируса. Бронзовую скульптуру «Печальный ангел» создал петербургский художник Роман Шустров, который в мае 2020 года умер от COVID-19.

Памятник открыли вдова скульптора Мария Касьяненко и глава Петроградского района Иван Громов, в церемонии также участвовал губернатор Александр Беглов. «Это память о тех врачах, медсестрах, санитарах, которые отдали свою жизнь в борьбе с пандемией», — сказал он.

У «Печального ангела» нет табличек с фамилиями и фотографиями погибших медиков, этим он отличается от народного мемориала «Стена памяти», который до ноября 2020 года находился на месте скульптуры. Мемориал возник на Малой Садовой улице в апреле 2020 года. Активисты размещали там портреты медиков, умерших в борьбе с COVID-19, оставляли цветы и свечи. Всего там собрали более сотни фотографий.

Памятник, установленный 3 марта на набережной Карповки, — третья скульптура ангела Романа Шустрова, установленная в Санкт-Петербурге. Первые 2 находятся в Измайловском и Любашинском саду.

close
Во время открытия памятника погибшим в пандемию медикам в Петербурге, 3 марта 2021 года Во время открытия памятника погибшим в пандемию медикам в Петербурге, 3 марта 2021 года
Во время открытия памятника погибшим в пандемию медикам в Петербурге, 3 марта 2021 года Во время открытия памятника погибшим в пандемию медикам в Петербурге, 3 марта 2021 года
Вдова скульптора Романа Шустрова во время открытия памятника погибшим в пандемию медикам в Петербурге, 3 марта 2021 года Вдова скульптора Романа Шустрова во время открытия памятника погибшим в пандемию медикам в Петербурге, 3 марта 2021 года
Во время открытия памятника погибшим в пандемию медикам в Петербурге, 3 марта 2021 года Во время открытия памятника погибшим в пандемию медикам в Петербурге, 3 марта 2021 года
Вдова скульптора Романа Шустрова во время открытия памятника погибшим в пандемию медикам в Петербурге, 3 марта 2021 года Вдова скульптора Романа Шустрова во время открытия памятника погибшим в пандемию медикам в Петербурге, 3 марта 2021 года
Губернатор Петербурга Александр Беглов во время открытия памятника погибшим в пандемию медикам в Петербурге, 3 марта 2021 года Губернатор Петербурга Александр Беглов во время открытия памятника погибшим в пандемию медикам в Петербурге, 3 марта 2021 года
Вдова скульптора Романа Шустрова во время открытия памятника погибшим в пандемию медикам в Петербурге, 3 марта 2021 года Вдова скульптора Романа Шустрова во время открытия памятника погибшим в пандемию медикам в Петербурге, 3 марта 2021 года
Все фоторепортажи К первому кадру
«Сталин сломал мне жизнь»: 95 лет со дня рождения Светланы Аллилуевой
«Сталин сломал мне жизнь»: 95 лет со дня рождения Светланы Аллилуевой
Иконописное лицо: как Евгений Жариков оставил Тарковского и уехал в ГДР
Иконописное лицо: как Евгений Жариков оставил Тарковского и уехал в ГДР
Не померзнем, так поплаваем: как оттаяла Москва
Не померзнем, так поплаваем: как оттаяла Москва
"Бульдог", гусар и Эдуард Суровый: Гарику Харламову -- 40
Во время открытия памятника погибшим в пандемию медикам в Петербурге, 3 марта 2021 года
Во время открытия памятника погибшим в пандемию медикам в Петербурге, 3 марта 2021 года
Вдова скульптора Романа Шустрова во время открытия памятника погибшим в пандемию медикам в Петербурге, 3 марта 2021 года
Во время открытия памятника погибшим в пандемию медикам в Петербурге, 3 марта 2021 года
Вдова скульптора Романа Шустрова во время открытия памятника погибшим в пандемию медикам в Петербурге, 3 марта 2021 года
Губернатор Петербурга Александр Беглов во время открытия памятника погибшим в пандемию медикам в Петербурге, 3 марта 2021 года
Вдова скульптора Романа Шустрова во время открытия памятника погибшим в пандемию медикам в Петербурге, 3 марта 2021 года
Rambler-почта
Mail.ru
Yandex
Gmail
Отправить письмо
Скопировать ссылку
Общество /
Не померзнем, так поплаваем: как оттаяла Москва
Не померзнем, так поплаваем: как оттаяла Москва
12
Общество /
Взрыв газа в жилом доме в Нижнем Новгороде
Взрыв газа в жилом доме в Нижнем Новгороде
15
Общество /
Испанию охватили беспорядки из-за ареста рэпера
Испанию охватили беспорядки из-за ареста рэпера
14
Общество /
Обрушение цеха на Норильской обогатительной фабрике
Обрушение цеха на Норильской обогатительной фабрике
10
Общество /
Извержение вулкана Этна в фотографиях
Извержение вулкана Этна в фотографиях
10
Общество /
Снежный апокалипсис: как Москва превратилась в большой сугроб
Снежный апокалипсис: как Москва превратилась в большой сугроб
24
Общество /
Пробки — 10 баллов: Москву накрыл рекордный снегопад
Пробки — 10 баллов: Москву накрыл рекордный снегопад
17
Общество /
Взрыв в торговом центре во Владикавказе
Взрыв в торговом центре во Владикавказе
11
Общество /
Голубые и розовые собаки: почему это не смешно
Голубые и розовые собаки: почему это не смешно
11
Все фоторепортажи