Патриарху Кириллу — 75

20 ноября юбилей отмечает Патриарх Московский и всея Руси Кирилл. Священнослужителю исполняется 75 лет.

Духовно-просветительской деятельностью будущий патриарх Владимир Гундяев, родившийся в глубоко религиозной семье, занялся в 1965-м, поступив в Ленинградскую духовную семинарию. Спустя четыре года он был пострижен в монашество с наречением имени Кирилл. В 2009-м Поместный собор РПЦ избрал митрополита Кирилла главой Московского патриаршего престола, это произошло после кончины его предшественника патриарха Алексия II.

Целью своей жизни патриарх Кирилл называет служение Богу.

Свои поздравления с юбилеем Святейшему Владыке уже направили члены Священного Синода РПЦ, а российские телеканалы подготовили фильмы, посвященные патриарху. Предполагается, что сам именинник традиционно проведет этот день по-монашески, служением литургии.

Редкие снимки Патриарха Кирилла — в фотогалерее «Газеты.Ru».