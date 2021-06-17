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В Крыму введен режим ЧС: Керчь затопило тропическим ливнем

На востоке Крыма объявили режим ЧС межмуниципального характера из-за сильных ливней и масштабных подтоплений Керчи и населенных пунктов Ленинского и Кировского районов.

За ночь там выпало полторы месячной нормы осадков. Реки Джарджава и Мелек-Чесме вышли из берегов, ветер ломал деревья, что привело к обрывам линий электропередачи. Подтоплено 236 частных и многоквартирных домов, обесточена центральная часть города, в том числе, больница. Больше всего досталось центру города, он был фактически отрезан от других районов — автомобили там затопило по крышу.

Людей централизованно эвакуируют, но есть и те, кто решил покинуть зону бедствия самостоятельно — они передвигаются по улицам на надувных матрасах, пишет «Керчь FM». Губернатор Крыма Сергей Аксенов прибыл на место происшествия — он посетил заседание оперативного штаба и отправился осматривать улицы на надувной лодке.

По данным крымского Гидрометцентра, непогода в регионе продлится до середины пятницы. Последствия тропического ливня в Крыму — в фотогалерее «Газеты.Ru».

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Автобус на затопленной улице у Медицинского колледжа в Керчи, 17 июня 2021 года Автобус на затопленной улице у Медицинского колледжа в Керчи, 17 июня 2021 года
Одна из затопленных улиц в Керчи, 17 июня 2021 года Одна из затопленных улиц в Керчи, 17 июня 2021 года
Автомобили на затопленной улице в Керчи, 17 июня 2021 года Автомобили на затопленной улице в Керчи, 17 июня 2021 года
Вид на затопленную территорию АТП-Нижний Солнечный в Керчи, 17 июня 2021 года Вид на затопленную территорию АТП-Нижний Солнечный в Керчи, 17 июня 2021 года
Глава Крыма Сергей Аксенов на лодке осматривает затопленные из-за ливня районы Керчи, 17 июля 2021 года Глава Крыма Сергей Аксенов на лодке осматривает затопленные из-за ливня районы Керчи, 17 июля 2021 года
Местные жители на затопленной улице в Керчи, 17 июня 2021 года Местные жители на затопленной улице в Керчи, 17 июня 2021 года
Автомобили на затопленной улице в Керчи, 17 июня 2021 года Автомобили на затопленной улице в Керчи, 17 июня 2021 года
Автомобили на затопленной улице в Керчи, 17 июня 2021 года Автомобили на затопленной улице в Керчи, 17 июня 2021 года
Одна из затопленных улиц в Керчи, 17 июня 2021 года Одна из затопленных улиц в Керчи, 17 июня 2021 года
Местные жители на затопленной улице в Керчи, 17 июня 2021 года Местные жители на затопленной улице в Керчи, 17 июня 2021 года
Одна из затопленных улиц в Керчи, 17 июня 2021 года Одна из затопленных улиц в Керчи, 17 июня 2021 года
Местные жители на затопленной улице в Керчи, 17 июня 2021 года Местные жители на затопленной улице в Керчи, 17 июня 2021 года
Автомобили на затопленной улице в Керчи, 17 июня 2021 года Автомобили на затопленной улице в Керчи, 17 июня 2021 года
Автомобиль на затопленной улице в Керчи, 17 июня 2021 года Автомобиль на затопленной улице в Керчи, 17 июня 2021 года
Автомобиль на затопленной улице в Керчи, 17 июня 2021 года Автомобиль на затопленной улице в Керчи, 17 июня 2021 года
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Автобус на затопленной улице у Медицинского колледжа в Керчи, 17 июня 2021 года
Одна из затопленных улиц в Керчи, 17 июня 2021 года
Автомобили на затопленной улице в Керчи, 17 июня 2021 года
Вид на затопленную территорию АТП-Нижний Солнечный в Керчи, 17 июня 2021 года
Глава Крыма Сергей Аксенов на лодке осматривает затопленные из-за ливня районы Керчи, 17 июля 2021 года
Местные жители на затопленной улице в Керчи, 17 июня 2021 года
Автомобили на затопленной улице в Керчи, 17 июня 2021 года
Автомобили на затопленной улице в Керчи, 17 июня 2021 года
Одна из затопленных улиц в Керчи, 17 июня 2021 года
Местные жители на затопленной улице в Керчи, 17 июня 2021 года
Одна из затопленных улиц в Керчи, 17 июня 2021 года
Местные жители на затопленной улице в Керчи, 17 июня 2021 года
Автомобили на затопленной улице в Керчи, 17 июня 2021 года
Автомобиль на затопленной улице в Керчи, 17 июня 2021 года
Автомобиль на затопленной улице в Керчи, 17 июня 2021 года
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