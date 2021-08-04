04 августа 2021, 14:11 Фоторепортажи На прощании с Ясеном Засурским в Москве выстроилась очередь

В Домовом храме святой мученицы Татианы при МГУ им. Ломоносова в Москве прошло прощание с президентом факультета журналистики Ясеном Засурским. В церемонии участвовали только родственники и узкий круг близких людей. Президент журфака МГУ умер 1 августа, ему был 91 год.



После отпевания церемония продолжилась открытой частью во дворе факультета у памятника Ломоносову. Гроб установили в окружении цветов и венков, среди которых композиции от ректора МГУ, Администрации президента, Союза журналистов России, а также от преподавателей и студентов. После прощания Засурского похоронят на Троекуровском кладбище.



Как проходила церемония прощания — в фотогалерее «Газеты.Ru»