На прощании с Ясеном Засурским в Москве выстроилась очередь
В Домовом храме святой мученицы Татианы при МГУ им. Ломоносова в Москве прошло прощание с президентом факультета журналистики Ясеном Засурским. В церемонии участвовали только родственники и узкий круг близких людей. Президент журфака МГУ умер 1 августа, ему был 91 год.
После отпевания церемония продолжилась открытой частью во дворе факультета у памятника Ломоносову. Гроб установили в окружении цветов и венков, среди которых композиции от ректора МГУ, Администрации президента, Союза журналистов России, а также от преподавателей и студентов. После прощания Засурского похоронят на Троекуровском кладбище.
Как проходила церемония прощания — в фотогалерее «Газеты.Ru»
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