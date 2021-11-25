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При пожаре в кемеровской шахте погибли десять человек

На угольной шахте «Листвяжная» в Кемеровской области произошел взрыв. Загорелась угольная пыль в вентиляционном штреке, из-за этого шахта быстро оказалась затянута дымом.
Погибли десять человек, более 30 находятся в состоянии средней тяжести. У них зафиксировано отравление продуктами горения.
Продолжается эвакуация шахтеров. По последним данным, неизвестным остается местоположение 49 горняков.

В прошлом апреле инспекция выявила на «Листвяжной» многочисленные нарушения, связанные в том числе с вентиляцией.

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