При пожаре в кемеровской шахте погибли десять человек

На угольной шахте «Листвяжная» в Кемеровской области произошел взрыв. Загорелась угольная пыль в вентиляционном штреке, из-за этого шахта быстро оказалась затянута дымом.

Погибли десять человек, более 30 находятся в состоянии средней тяжести. У них зафиксировано отравление продуктами горения.

Продолжается эвакуация шахтеров. По последним данным, неизвестным остается местоположение 49 горняков.

В прошлом апреле инспекция выявила на «Листвяжной» многочисленные нарушения, связанные в том числе с вентиляцией.