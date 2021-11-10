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«Мы умрем, но никуда не уйдем»: как живут мигранты на границе Белоруссии и Польши

Миграционный кризис у белорусско-польской границы набирает обороты. Тысячи беженцев, преимущественно - курды по национальности, третий день находятся в пограничной зоне. С вечера понедельника они начали обустраивать там палаточный лагерь.

В «городке» иностранцы проживают целыми семьями. Мальчики постарше помогают мужчинам с разведением костров и сооружением временного «жилища» из бревен, которые они находят в близлежащем лесу. Их младшие братья тем временем играют под присмотром женщин.

В среду днем температура воздуха в этом районе прогрелась до 7 градусов, тогда как в предыдущие две ночи там уже наблюдались заморозки.

«Мы будем ждать. Мы не собираемся возвращаться в Ирак - это 100%, 200%. Мы останемся здесь. Или мы умрем, или они откроют границу. У них есть два варианта. Первый - открыть границу, и мы уйдем. Второй - мы остаемся здесь, неважно, если у нас закончится еда, вода, будет холодно. Это неважно. Мы умрем, но никуда не уйдем», - рассказал РИА «Новости» один из мигрантов.

Двум большим группам беженцев минувшей ночью удалось повредить ограждения и оказаться на территории Польши. Однако их задержали и выдворили обратно в Белоруссию.

Как живут мигранты в палаточном «городке» — в фоторепортаже «Газеты.Ru».

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