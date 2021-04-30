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Более 40 погибших: давка на празднике в Израиле

По последним данным, 44 человека погибли и более 150 получили ранения во время давки на религиозном празднике Лаг ба-Омер на севере Израиля. Десятки тысяч человек собрались у горы Мерон, чтобы совершить паломничество к могиле раввина Шимона Бар Йохая, передает Haaretz.

Как сообщили источники в полиции, кто-то из верующих поскользнулся, люди в толпе не смогли остановиться и начали падать друг на друга.

Спасательные службы столкнулись с трудностями в работе с пострадавшими — на месте находилось слишком много людей. Кроме того, оказались перегружены сети мобильной связи — все пытались найти своих родных и близких.

Праздник на горе Мерон стал первым массовым мероприятием в Израиле с начала пандемии. Всего на нем, по разным оценкам, присутствовали от 50 до 100 тысяч человек.

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Спасатели и медики работают на месте обрушения трибун, где отмечался еврейский религиозный праздник Лаг ба-Омер на горе Мерон, 30 апреля 2021 года Спасатели и медики работают на месте обрушения трибун, где отмечался еврейский религиозный праздник Лаг ба-Омер на горе Мерон, 30 апреля 2021 года
Последствия обрушения трибун во время еврейского религиозного праздника Лаг ба-Омер на горе Мерон, 30 апреля 2021 года Последствия обрушения трибун во время еврейского религиозного праздника Лаг ба-Омер на горе Мерон, 30 апреля 2021 года
Последствия обрушения трибун во время еврейского религиозного праздника Лаг ба-Омер на горе Мерон, 30 апреля 2021 года Последствия обрушения трибун во время еврейского религиозного праздника Лаг ба-Омер на горе Мерон, 30 апреля 2021 года
Во время еврейского религиозного праздника Лаг ба-Омер на горе Мерон, 30 апреля 2021 года Во время еврейского религиозного праздника Лаг ба-Омер на горе Мерон, 30 апреля 2021 года
Последствия обрушения трибун во время еврейского религиозного праздника Лаг ба-Омер на горе Мерон, 30 апреля 2021 года Последствия обрушения трибун во время еврейского религиозного праздника Лаг ба-Омер на горе Мерон, 30 апреля 2021 года
Последствия обрушения трибун во время еврейского религиозного праздника Лаг ба-Омер на горе Мерон, 30 апреля 2021 года Последствия обрушения трибун во время еврейского религиозного праздника Лаг ба-Омер на горе Мерон, 30 апреля 2021 года
Последствия обрушения трибун во время еврейского религиозного праздника Лаг ба-Омер на горе Мерон, 30 апреля 2021 года Последствия обрушения трибун во время еврейского религиозного праздника Лаг ба-Омер на горе Мерон, 30 апреля 2021 года
Последствия обрушения трибун во время еврейского религиозного праздника Лаг ба-Омер на горе Мерон, 30 апреля 2021 года Последствия обрушения трибун во время еврейского религиозного праздника Лаг ба-Омер на горе Мерон, 30 апреля 2021 года
Последствия обрушения трибун во время еврейского религиозного праздника Лаг ба-Омер на горе Мерон, 30 апреля 2021 года Последствия обрушения трибун во время еврейского религиозного праздника Лаг ба-Омер на горе Мерон, 30 апреля 2021 года
Пострадавший во время еврейского религиозного праздника Лаг ба-Омер на горе Мерон, 30 апреля 2021 года Пострадавший во время еврейского религиозного праздника Лаг ба-Омер на горе Мерон, 30 апреля 2021 года
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Спасатели и медики работают на месте обрушения трибун, где отмечался еврейский религиозный праздник Лаг ба-Омер на горе Мерон, 30 апреля 2021 года
Последствия обрушения трибун во время еврейского религиозного праздника Лаг ба-Омер на горе Мерон, 30 апреля 2021 года
Последствия обрушения трибун во время еврейского религиозного праздника Лаг ба-Омер на горе Мерон, 30 апреля 2021 года
Во время еврейского религиозного праздника Лаг ба-Омер на горе Мерон, 30 апреля 2021 года
Последствия обрушения трибун во время еврейского религиозного праздника Лаг ба-Омер на горе Мерон, 30 апреля 2021 года
Последствия обрушения трибун во время еврейского религиозного праздника Лаг ба-Омер на горе Мерон, 30 апреля 2021 года
Последствия обрушения трибун во время еврейского религиозного праздника Лаг ба-Омер на горе Мерон, 30 апреля 2021 года
Последствия обрушения трибун во время еврейского религиозного праздника Лаг ба-Омер на горе Мерон, 30 апреля 2021 года
Последствия обрушения трибун во время еврейского религиозного праздника Лаг ба-Омер на горе Мерон, 30 апреля 2021 года
Пострадавший во время еврейского религиозного праздника Лаг ба-Омер на горе Мерон, 30 апреля 2021 года
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