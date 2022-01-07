07 января 2022, 21:59
Фото
Подсчет убытков, возвращение интернета: как прошел шестой день протестов в Казахстане
В Казахстане уже почти неделю продолжаются массовые протесты. За это время пострадали более тысячи человек — как среди участников акций, так и среди силовиков.
Погибли 18 сотрудников правоохранительных структур и как минимум 26 гражданских лиц. По всей стране задержаны почти 4 тыс. протестующих, некоторых из них власти характеризуют как «боевиков».
Столкновения и перестрелки все еще наблюдаются в бывшей столице Казахстана — Алма-Ате, в других городах ситуация спокойнее.
Президент республики Касым-Жомарт Токаев в связи с кризисом обратился к союзникам по ОДКБ – на территорию республики уже прибыл контингент организации, в том числе военнослужащие из России.
Как живет Казахстан спустя шесть дней после начала протестов — в фотогалерее «Газеты.Ru».
close
Прохожие возле резиденции президента Казахстана в Алма-Ате, 7 января 2022 года
Военнослужащие на площади Алма-Аты после беспорядков, 7 января 2022 года
Очереди в банкоматы в Нур-Султане, 6 января 2022 года
Жители Алма-Аты стоят в очереди в банкомат и закупают продукты питания спустя шесть дней после начала протестов в городе, 7 января 2022 года
Силовики на улицах Нур-Султана, 6 января 2022 года
Сожженный трактор на дороге в Алма-Ате, 6 января 2022 года
Ворота резиденции президента Казахстана после попытки штурма, 7 января 2022 года
Очередь в один из банкоматов Алма-Аты, 7 января 2022 года
Последствия беспорядков в центре Алма-Аты, 7 января 2022 года
Последствия беспорядков в Алма-Аты, 7 января 2022 года
Контрольно-пропускной пункт в центре Алма-Аты, 7 января 2022 года
Центр Алма-Аты после протестов, 7 января 2022 года
Разбитые во время беспорядков витрины магазинов в Алма-Ате, 7 января 2022 года
Сожженный во время беспорядков автомобиль возле здания городской администрации Алма-Аты, 7 января 2022 года