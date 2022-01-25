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Турцию и Грецию накрыли сильнейшие снегопады

В Греции и Турции — природная аномалия. 25 января в Анталье начался сильнейший с 1993 года снегопад. В Стамбуле отменили занятия в университетах, свою работу приостанавливал международный аэропорт. Там, где нет газа, квартиры местных жителей стали похожи на склепы.

«Если брать отели, которые не имеют обогрева, а только кондиционеры, то делать тут, конечно, нечего — можно окоченеть. Сырость дикая», — рассказала порталу TourDom.ru проживающая в Анталье турагент Мария Шекер.

Вторник объявлен выходным днем в нескольких регионах Греции, где экстремальные погодные условия привели к повышенной опасности. Там не работают служащие ряда госучреждений, закрыты учебные заведения всех уровней, детские сады, приостановлена работа частных предприятий.

Обильные снегопады и сильное понижение температуры принес циклон «Элпис». Из-за обрыва проводов без электричества и интернета остаются около десятка районов Афин и пригородов. На скоростной автомагистрали «Аттики одос», ведущей в Афинский международный аэропорт, застряли сотни машин. Власти подключили пожарных и армию для того, чтобы эвакуировать водителей.

О ситуации в заснеженных Греции и Турции – в фоторепортаже «Газеты.Ru».

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