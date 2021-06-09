Мусорные лидеры: в Англии появилась необычная скульптура к саммиту G7
На юге Англии в графстве Корнуолл появилась инсталляция в виде участников G7 из сломанных электроприборов. Героями арт-объекта, который получил название Mount Recyclemore, стали премьер-министр Великобритании Борис Джонсон, премьер-министр Японии Ёсихидэ Суга, президент Франции Эммануэль Макрон, председатель Совета министров Италии Марио Драги, премьер-министр Канады Джастин Трюдо, канцлер Германии Ангела Меркель и президент США Джо Байден. Каждый политик на инсталляции сделан из разных запчастей: если лицо Борис Джонсона выполнено из корпусов смартфонов, то Джо Байден сконструирован из микросхем.
Автор скульптуры Джо Раш заявил, что его произведение должно привлечь внимание лидеров саммита к проблеме утилизации электронных отходов и их переработки. По его мнению, электроприборы необходимо ремонтировать, либо производить качественную продукцию, которая будет служить долго.
Саммит G7 пройдет в Корнуолле с 11 по 13 июня.
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