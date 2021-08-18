18 августа 2021, 15:04 Фоторепортажи Стихия не отступает: в Гаити погибли уже почти 2 тыс. человек

В Гаити продолжается ликвидация последствий разрушительного землетрясения. Оказание помощи пострадавшим и поиск выживших осложнил тропический шторм «Грейс», который настиг остров в ночь с понедельника на вторник, 17 августа. По данным американского Национального центра ураганов, за минувшие сутки в некоторых районах Гаити выпало 38 см осадков.



«Не хватает спасательных вертолетов и самолетов. Разрушено 25 медицинских учреждений, другие серьезно повреждены. Доставка продовольствия и медикаментов затруднена. Сильнее других пострадал город Ле-Кей и деревни в горах. Шоссе Ле-Кей-Жереми блокировано оползнями, вызванными тропическим ливнем. Реки вышли из берегов, мосты ненадежны», — сообщил телеканалу «Би-би-си» представитель Красного Креста в Гаити Питер Финлей.



Поиски людей в развалинах продолжаются, однако надежды найти выживших практически не осталось. Мощное землетрясение магнитудой 7,2 и повторный толчок (5,2) ударили по Гаити 14 августа. Погибли не менее 1942 человек, около 9,9 тыс. получили ранения и травмы. Разрушены более 37 тыс. домов.