02 августа 2021, 20:00 Фоторепортажи Фонтаны и арбузы: как в России отметили День ВДВ

В России отметили 91-ю годовщину со дня основания Воздушно-десантных войск. В этом году из-за тяжелой эпидобстановки массовые мероприятия не проводятся — кроме того, власти ряда городов отключили фонтаны, которые традиционно становятся местами притяжения десантников. В Москве это не помешало им собраться для прогулок по Парку Горького, а в Санкт-Петербурге — по Марсову полю и Дворцовой площади.



Красноярские десантники по случаю праздника разъезжали по городу на машинах и мотоциклах с символикой и флагами войск. Также они возложили цветы у памятника воинам-интернационалистам. Сотни человек собрались и на площади Советской Армии в Екатеринбурге, а также у памятника генералу Василию Маргелову в Новороссийске.



Как отмечали День ВДВ в России — в фоторепортаже «Газеты.Ru».