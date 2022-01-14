Политика
Бизнес
Общество
Армия
Мнения
Культура
Наука
Технологии
Авто
Стиль
Инфографика
Эксклюзивы
Редакция
новости спорт #Коронавирус
новости спорт
Политика
Бизнес
Общество
Армия
Мнения
Культура
Наука
Технологии
Авто
Стиль
Фото
Инфографика
Эксклюзивы
Редакция
Gazeta.Ru
В Госдуме опровергли слова депутата Иванова о возможности введения платной... 16:29
«Застрелили в упор»: брат погибшей в Казахстане россиянки рассказал... 16:27
Загитова вслед за Медведевой станцевала с Милохиным на льду 16:22
Обнародована запись звонков экс-президента Туниса перед побегом из страны 16:22
Эксперты назвали главные плюсы турбированных двигателей над атмосферными 16:22
Microsoft обновила элемент дизайна Windows впервые за 10 лет 16:21
Шинейд О'Коннор госпитализирована после мыслей о суициде 16:20
Спортивный директор «Спартака» Каттани рассказал об общении с Заремой 16:20
«Спортсменка, умница»: учительница рассказала о погибшей в Казахстане россиянке 16:19
Назначенный послом в Белоруссии Грызлов останется председателем Высшего совета ЕР 16:18
Фото

В Москве начали снос «Летающей тарелки»

Здание бывшего музея автозавода АЗЛК, расположенное в Текстильщиках, сносят, об этом сообщил «Архнадзор». Музей построили к Олимпиаде 1980 года, но объектом культурного наследия он так и не стал.

Здание на Волгоградском проспекте спроектировал в 1975-1978 годы архитектор Юрий Регентов. Автором отделки помещений выступил промышленный дизайнер завода Владимир Вядро.

Музей автомобилей решен в образе летающей тарелки в алюминиевой облицовке. Купол зала опирался на центральный столп с круговым светильником. Здесь выставлялись не только «Москвичи», но и образцы отечественного и зарубежного автопрома разных заводов, в том числе не поступившие в массовое производство.

В 1996 году музей официально закрылся — в связи с банкротством ОАО «Москвич». В 2012 году он опустел — территория завода стала особой экономической зоной «Технополис Москва». До 2021 года в здании располагался «Музей восстания машин».

Как пояснили в Департаменте инвестиционной и промышленной политики столичной мэрии, собственник вправе поступать со зданием по своему усмотрению, «прорабатывается вопрос по перемещению конструктивных элементов музея для их последующего размещения на новой площадке города Москвы». Об истории музея — в фотогалерее «Газеты.Ru».

Поделиться:
Скопировать ссылку
Картина дня
«Запад зарвался». Россия заявила о «неприемлемых» действиях НАТО
Глава МИД РФ Лавров обозначил две «красные линии» России для НАТО на Украине
Снят с должности, заключен под стражу. Что известно о деле генерала Кобана
Арестованному начальнику радиотехнических войск ВКС грозит до 15 лет колонии за взятку
«В Анкаре было, мягко говоря, непонятное заявление об ОДКБ»
Лавров: у Турции попросили уточнить, что означают слова помощника Эрдогана об ОДКБ
Лавров оценил возможность присоединения Казахстана к Союзному государству
Россиянка погибла в ходе погромов в Казахстане
«Смешные, не похожи на «Оборону»: вдова Егора Летова рассказала о его неизданных записях
Стендапер Слава Комиссаренко покинул Россию
Новости и материалы
В Минфине заявили о прохождении пика инфляции в РФ
В Госдуме опровергли слова депутата Иванова о возможности введения платной вакцинации
«Застрелили в упор»: брат погибшей в Казахстане россиянки рассказал о трагедии
Загитова вслед за Медведевой станцевала с Милохиным на льду
Обнародована запись звонков экс-президента Туниса перед побегом из страны
Эксперты назвали главные плюсы турбированных двигателей над атмосферными
Microsoft обновила элемент дизайна Windows впервые за 10 лет
Шинейд О'Коннор госпитализирована после мыслей о суициде
Спортивный директор «Спартака» Каттани рассказал об общении с Заремой
«Спортсменка, умница»: учительница рассказала о погибшей в Казахстане россиянке
Назначенный послом в Белоруссии Грызлов останется председателем Высшего совета ЕР
Более четверти россиян не путешествовали из-за пандемии в 2021 году
Тимошенко предупредила о скором подорожании всех товаров на Украине
Мужчина добился увольнения коллеги из-за того, что остался без новогоднего подарка
Силуанов назвал сумму трат на борьбу с коронавирусом в 2021 году
ФСБ задержала хакерскую группировку REvil после запроса США
Друг уточнил причину смерти телеведущего Зеленского
В Кремле оценили сообщения о возможном введении платной вакцинации от COVID-19
Все новости
Законопроект о QR-кодах доработают под «омикрон»
Голикова объяснила, почему отложили рассмотрение законопроекта о QR-кодах
«В Ил-76 нельзя поместить большую часть российской военной техники»
Эксперт назвал главную проблему военно-транспортной авиации России
Не прошло и трех лет. В Казахстане требуют сменить название столицы
Петиция с просьбой переименовать Нур-Султан в Астану собрала более 16 тыс. подписей
«Больше всего шансов увидеть доллар по 70 рублей — в начале весны»
Эксперт назвал условия, при которых доллар может подешеветь
Плейлист недели: Егор Летов, Адель, Placebo и Anna Asti
Анна Дзюба запела сольно после ухода из Artik & Asti
iPhone постоянно следит за вами. Как этого избежать
Названы четыре способа слежки за пользователями смартфонов Apple
Умерла жена Андрея Мягкова актриса Анастасия Вознесенская
Невротикам — виски, счастливым — пиво. Что выбор алкоголя говорит о характере
Ученые назвали пиво напитком довольных жизнью людей
«Пустое занятие». В Минздраве высказали отношение к измерению антител
Инфекционист Чуланов назвал ненаучным подходом измерение антител перед вакцинацией
«Океаны могут быть всюду»: под оболочкой «Звезды Смерти» можно отыскать жизнь
Астрономы считают, что спутник Сатурна Мимас может скрывать океан
«Обилетила» тысячи авто. В Ленобласти камера незаконно фиксировала штрафы
Эксперты рассказали, как оспорить штраф с камеры
«Ведется следствие». В Португалии открыли «дело Абрамовича»
В Португалии проверяют законность выдачи паспорта Абрамовичу «в рекордно короткие сроки»
«Подорвет единство союзников»: Сенат США отверг санкции против «Северного потока — 2».
Сенат США не принял проект санкций против «Северного потока — 2»
Редакция Реклама Карта сайта

© АО «Газета.Ру» (1999-2021) – Главные новости дня

Название: Газета.Ru (Gazeta.Ru)

Учредитель: АО «Газета.Ру»

Адрес учредителя: 125239, Россия, Москва, Коптевская улица, дом 67

Адрес редакции и издателя: 117105, г. Москва, Варшавское шоссе, д.9, стр.1

Телефон редакции: +7 (495) 785-00-12 | Факс: +7 (495) 785-17-01

Электронная почта: gazeta@gazeta.ru

Озвучка материалов –

18+
Свидетельство о регистрации СМИ Эл № ФС77-67642 выдано федеральной службой по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций (Роскомнадзор) 10.11.2016 г. Редакция не несет ответственности за достоверность информации, содержащейся в рекламных объявлениях. Редакция не предоставляет справочной информации.
Информация об ограничениях
Найдена ошибка?
Закрыть