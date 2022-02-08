08 февраля 2022, 16:36
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Mercedes-Benz миллиардера спровоцировал массовое ДТП на Рублевке
Крупная авария произошла во вторник на пересечении Рублевского шоссе с улицей Красных Зорь в Москве. Как сообщают СМИ, всего на западе столицы столкнулись девять машин.
Четверо человек пострадали, троих из них зажало в искореженных автомобилях. Их пришлось доставать спасателям. На место аварии прибыл вертолет санитарной авиации.
Среди госпитализированных — владелец крупной строительно-инвестиционной компании S. Holding миллиардер Алексей Шепель. Предварительно, именно его Mercedes-Benz S 350 спровоцировал ДТП.
Водитель бизнесмена не справился с управлением, автомобиль вылетел на встречную полосу. В ближайшее время мужчина пройдет медосвидетельствование.
Из-за аварии движение в одну из сторон Рублевского шоссе заблокировано.
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Последствия аварии на Рублевском шоссе в районе станции метро «Кунцевская», 8 февраля 2022 года
Последствия аварии на Рублевском шоссе в районе станции метро «Кунцевская», 8 февраля 2022 года
Последствия аварии на Рублевском шоссе в районе станции метро «Кунцевская», 8 февраля 2022 года
Последствия аварии на Рублевском шоссе в районе станции метро «Кунцевская», 8 февраля 2022 года
Последствия аварии на Рублевском шоссе в районе станции метро «Кунцевская», 8 февраля 2022 года
Последствия аварии на Рублевском шоссе в районе станции метро «Кунцевская», 8 февраля 2022 года
Последствия аварии на Рублевском шоссе в районе станции метро «Кунцевская», 8 февраля 2022 года
Последствия аварии на Рублевском шоссе в районе станции метро «Кунцевская», 8 февраля 2022 года
Последствия аварии на Рублевском шоссе в районе станции метро «Кунцевская», 8 февраля 2022 года
Последствия аварии на Рублевском шоссе в районе станции метро «Кунцевская», 8 февраля 2022 года
Последствия аварии на Рублевском шоссе в районе станции метро «Кунцевская», 8 февраля 2022 года
Последствия аварии на Рублевском шоссе в районе станции метро «Кунцевская», 8 февраля 2022 года
Последствия аварии на Рублевском шоссе в районе станции метро «Кунцевская», 8 февраля 2022 года