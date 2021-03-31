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Фоторепортаж   //   Общество

Опубликованы кадры с арсеналом стрелка из Мытищ

Депутат Госдумы Александр Хинштейн опубликовал фотографии, на которых видно оружие, в том числе в сгоревших помещениях, а также десятки коробок с патронами. В сопровождающем комментарии Хинштейн пояснил, что арсенал принадлежал мужчине из элитного поселка Новые Вешки в подмосковных Мытищах, который накануне вступил в перестрелку с силовиками.

Утром 30 марта 61-летний Владимир Барданов отказался впустить в свой дом сотрудников полиции, которые пришли с проверкой на предмет незаконного хранения оружия. Сообщалось, что мужчина бросил в сотрудников гранаты и начал стрелять из автоматического оружия. В ответ силовики также применили оружие, в том числе гранатомет, на месте присутствовали бронированная техника и спецподразделения Росгвардии СОБР «Рысь», «Булат» и ОМОН «Зубр». Один боец Росгвардии во время перестрелки получил ранение в ногу и был госпитализирован.

Операция продолжалась несколько часов до поздней ночи. Вечером дом загорелся, ликвидировать огонь не стали. Когда особняк догорел, внутри было найдено тело, специалисты должны провести экспертизу ДНК.

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