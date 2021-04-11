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Взрыв в час пик: 10 лет со дня теракта в метро Минска

Десять лет назад, 11 апреля 2011 года на станции «Октябрьская» в метро Минска произошел теракт. В 17.55 — в час пик — между вторым и третьим вагонами поезда, направлявшегося в сторону станции «Институт культуры», взорвалось самодельное взрывное устройство на радиоуправлении. Начиненное рубленой арматурой, гвоздями и металлическими шариками, оно было заложено под скамейку. Мощность взрыва составила от 5 до 10 кг в тротиловом эквиваленте. В результате теракта погибли 15 человек, более 400 пострадали. На перроне образовалась воронка диаметром 80 см, обрушились потолок и элементы декора.

Помощь в расследовании теракта предложили Россия, Израиль, Великобритания — в Минск прибыли иностранные взрывотехники. Уже на следующий день после взрыва по камерам наблюдения были определены подозреваемые в совершении преступления. Уже 19 апреля 2011 года заместитель генерального прокурора Беларуси Андрей Швед сообщил, что всего по делу о теракте были задержаны четыре человека — исполнитель и создатель взрывного устройства, его напарник, а также двое сообщников, женщина и мужчина. В ходе расследования выяснилось, что самодельная бомба была изготовлена в Витебске, там была найдена лаборатория.

Осуждены по делу о теракте были двое граждан Беларуси — Дмитрий Коновалов и Владислав Ковалев. 30 ноября 2011 года их приговорили к расстрелу — приговоры были приведены в исполнение к середине марта 2012 года. Мотивы преступления так и не были выяснены. В обвинительном заключении прокуратура назвала целью организаторов теракта «дестабилизацию общественного порядка и устрашение населения».

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Пострадавшие в результате взрыва на станции метро &laquo;Октябрьская&raquo; в Минске, 11 апреля 2011 года Пострадавшие в результате взрыва на станции метро &laquo;Октябрьская&raquo; в Минске, 11 апреля 2011 года
Сотрудники МЧС у минского метро, где прогремел взрыв, 11 апреля 2011 года Сотрудники МЧС у минского метро, где прогремел взрыв, 11 апреля 2011 года
Пострадавшие в результате взрыва на станции метро &laquo;Октябрьская&raquo; в Минске, 11 апреля 2011 года Пострадавшие в результате взрыва на станции метро &laquo;Октябрьская&raquo; в Минске, 11 апреля 2011 года
Станция метро &laquo;Октябрьская&raquo; после взрыва, 11 апреля 2011 года Станция метро &laquo;Октябрьская&raquo; после взрыва, 11 апреля 2011 года
Президент Белоруссии Александр Лукашенко на месте взрыва на станции метро &laquo;Октябрьская&raquo;, 11 апреля 2011 года Президент Белоруссии Александр Лукашенко на месте взрыва на станции метро &laquo;Октябрьская&raquo;, 11 апреля 2011 года
Тело пострадавшего в результате взрыва минского метро, 11 апреля 2011 года Тело пострадавшего в результате взрыва минского метро, 11 апреля 2011 года
Пожарные у станции метро &laquo;Октябрьская&raquo; после взрыва, 11 апреля 2011 года Пожарные у станции метро &laquo;Октябрьская&raquo; после взрыва, 11 апреля 2011 года
Машины скорой помощи у минского метро, 11 апреля 2011 года Машины скорой помощи у минского метро, 11 апреля 2011 года
Жительница Минска около станции метро &laquo;Октябрьская&raquo; после взрыва, где произошел теракт, 11 апреля 2011 года Жительница Минска около станции метро &laquo;Октябрьская&raquo; после взрыва, где произошел теракт, 11 апреля 2011 года
Во время оглашения приговора Дмитрию Коновалову и Владиславу Ковалеву, обвиняемым в совершении теракта на станции метро &laquo;Октябрьская, в результате которого погибли 15 человек, 30 ноября 2011 года Во время оглашения приговора Дмитрию Коновалову и Владиславу Ковалеву, обвиняемым в совершении теракта на станции метро &laquo;Октябрьская, в результате которого погибли 15 человек, 30 ноября 2011 года
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Пострадавшие в результате взрыва на станции метро «Октябрьская» в Минске, 11 апреля 2011 года
Сотрудники МЧС у минского метро, где прогремел взрыв, 11 апреля 2011 года
Пострадавшие в результате взрыва на станции метро «Октябрьская» в Минске, 11 апреля 2011 года
Станция метро «Октябрьская» после взрыва, 11 апреля 2011 года
Президент Белоруссии Александр Лукашенко на месте взрыва на станции метро «Октябрьская», 11 апреля 2011 года
Тело пострадавшего в результате взрыва минского метро, 11 апреля 2011 года
Пожарные у станции метро «Октябрьская» после взрыва, 11 апреля 2011 года
Машины скорой помощи у минского метро, 11 апреля 2011 года
Жительница Минска около станции метро «Октябрьская» после взрыва, где произошел теракт, 11 апреля 2011 года
Во время оглашения приговора Дмитрию Коновалову и Владиславу Ковалеву, обвиняемым в совершении теракта на станции метро «Октябрьская, в результате которого погибли 15 человек, 30 ноября 2011 года
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