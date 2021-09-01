Праздник на букву «Ы»: как отметили День знаний в России
В России, несмотря на пандемию, День знаний школьники отметили традиционно — торжественными линейками. Хотя с некоторыми ограничениями пришлось столкнуться: не во всех школах пускали родителей, детям измеряли температуру, а с признаками ОРВИ — отправляли домой.
Всего к началу этого учебного года, по словам министра просвещения Сергея Кравцова, школы готовились принять 17 млн детей.
Огромное количество первоклассников поступили в краснодарские образовательные учреждения — сразу в нескольких школах сформировали более 20 параллельных первых классов. В итоге для обозначения классов потребовалось использовать 28 букв. Так там появились 1 «Ы» и 1 «Я», литеры «ь», «ъ», «й» и «щ» было решено пропустить.
Как отметили 1 сентября в российских школах — в фотогалерее «Газеты.Ru»
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