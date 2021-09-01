01 сентября 2021, 16:31 Фоторепортажи Праздник на букву «Ы»: как отметили День знаний в России

В России, несмотря на пандемию, День знаний школьники отметили традиционно — торжественными линейками. Хотя с некоторыми ограничениями пришлось столкнуться: не во всех школах пускали родителей, детям измеряли температуру, а с признаками ОРВИ — отправляли домой.



Всего к началу этого учебного года, по словам министра просвещения Сергея Кравцова, школы готовились принять 17 млн детей.



Огромное количество первоклассников поступили в краснодарские образовательные учреждения — сразу в нескольких школах сформировали более 20 параллельных первых классов. В итоге для обозначения классов потребовалось использовать 28 букв. Так там появились 1 «Ы» и 1 «Я», литеры «ь», «ъ», «й» и «щ» было решено пропустить.



Как отметили 1 сентября в российских школах — в фотогалерее «Газеты.Ru»

close Учителя на торжественной линейке, посвященной Дню знаний, в школе №94 в Краснодаре. На торжественной линейке, посвященной Дню знаний, в школе №3 в Судаке, Крым Школьницы перед торжественной линейкой, посвященной Дню знаний, в образовательном комплексе «Сириус» в Сочи Измерение температуры школьнице на входе в школу №58 в Калининграде Выступление артистов на торжественной линейке, посвященной Дню знаний, в новой Эндирейской средней общеобразовательной школе №2 им. А.А. Алиханова в селе Эндирей, Дагестан Учительница и первоклассники во время праздничных мероприятий, посвящённых Дню знаний, в школе №94 в Краснодаре. В этой школе набрали первые классы на все буквы алфавита. Всего в учебное заведение было принято 840 учеников первого класса Ученики 1-го класса на торжественной линейке, посвященной Дню знаний, в средней общеобразовательной школе №17 во Владивостоке Ученики 1-го класса перед торжественной линейкой в школе №575 в Санкт-Петербурге Выступление артистов на торжественной линейке, посвященной Дню знаний, в новой Эндирейской средней общеобразовательной школе №2 им. А.А. Алиханова в селе Эндирей, Дагестан Учителя, родители и ученики 1-го класса на торжественной линейке, посвященной Дню знаний, в школе №94 в Краснодаре. В этому году эта школа набрала 28 первых классов Ученики 1-го класса на ознакомительном уроке после торжественной линейки, посвященной Дню знаний, в малокомплектной школе в деревне Ковалево под Омском Ученики 1-го класса на торжественной линейке, посвященной Дню знаний, в школе №59, Чебоксары Учитель и ученики на торжественной линейке, посвященной Дню знаний, в школе №94 в Краснодаре. Ученики 1-го класса на ознакомительном уроке после торжественной линейки, посвященной Дню знаний в одной из школ Москвы

