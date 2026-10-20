Ушел из жизни радиожурналист Сергей Тутов, автор программы Back to the Universe

Радиожурналист, музыкант и диджей Сергей Тутов, также известный как Мартин Ландерс, умер на 66-м году жизни. Об этом сообщил его бывший коллега Алексей Образцов, назвавший смерть журналиста большой утратой для радиожурналистики в разговоре с ТАСС.

Прощание с Тутовым состоится 23 октября в 13:00 мск в траурном зале городской клинической больницы №13 в Южнопортовом районе Москвы.

Сергей Тутов был одним из пионеров электронной музыки в СССР и России. В 1990 году он запустил радиопрограмму «Мандариновая волна», позднее получившую название Back to the Universe («Назад во Вселенную»). Он также участвовал в организации одной из первых московских техно-вечеринок Gagarin Party, сотрудничал с композитором Эдуардом Артемьевым и занимал должность программного директора «Радио Рокс».

В июле в Петербурге умер знаток рок-музыки, журналист Андрей Бурлака. По словам музыканта Максима Тесли (Моисеева), никто не знал рок-музыку лучше покойного, а три тома его рок-энциклопедии — настольная книга для тех, кто пишет об этой сфере.

Ранее умер соавтор мема «Ленин — гриб».