Авиакомпания Azur Air отменила зимние рейсы во Вьетнам из семи городов России

Azur Air отменила зимние рейсы в Нячанг из Москвы и еще шести городов России

Авиакомпания Azur Air сократит зимнюю полетную программу во Вьетнам по согласованию с туроператорами. Об этом сообщила пресс-служба перевозчика.

Ранее планировалось, что прямые рейсы во вьетнамский Нячанг будут выполняться из Омска, Перми, Самары, Челябинска, Москвы, Минеральных Вод и Тюмени.

«Рейсы в Нячанг из семи городов не состоятся. Флот авиакомпании будет переориентирован на другие направления», — отмечается в сообщении.

До этого сообщалось, что россияне осенью 2026 года смогут долететь прямыми рейсами до 42 стран. Согласно сезонному расписанию, среди новых направлений — Кувейт, Пакистан, Алжир, Мьянма и Шри-Ланка.

В феврале Ространснадзор инициировал внеплановую проверку авиакомпании Azur Air после многочисленных жалоб на систематические задержки рейсов и нарушения прав пассажиров.

Ранее сообщалось, что цены на турпоездки за границу для россиян могут вырасти на 50%.