Врач объяснил, чем отличаются йод и зеленка и когда что использовать

Врач Соловьёв: йод — только вокруг раны, зеленка — на поврежденную поверхность

Мелкие порезы, царапины и ожоги неизбежны часто нуждаются в антисептической обработке. Многие по привычке используют йод и зеленку, не задумываясь, что это два разных препарата с разным механизмом действия, рассказал «Газете.Ru» Андрей Соловьёв, врач-терапевт, анестезиолог-реаниматолог клиники Juvi Clinic.

«Главное правило — разграничение зон применения. Спиртовой йод предназначен только для обработки кожи вокруг пореза, его нельзя заливать внутрь открытой раны из-за агрессивного состава. Зеленка действует мягче, ее можно наносить на поврежденную поверхность при неглубоких царапинах или ссадинах», — объяснил он.

Механизм действия различается. Йод подсушивает и прижигает — он незаменим для дезинфекции краев глубоких ран, швов и йодной сетки при ушибах. Зеленка защищает от нагноения, блокирует патогены, но не сжигает живые клетки и не препятствует заживлению. Она подходит для мокнущих мозолей, укусов насекомых и точечных воспалений.

«Современная медицина отказывается от спиртовых растворов йода и зеленки при первичной помощи. Спирт уничтожает не только бактерии, но и лейкоциты и фибробласты на краях раны, замедляя заживление, вызывая боль и часто приводя к грубым рубцам», — рассказал врач.

Для первой помощи лучше использовать водные антисептики — хлоргексидин или Мирамистин. Они не вызывают жжения, сухости и повреждения тканей. Если нужен йод — выбирайте Бетадин (повидон-йод), водный комплекс йода, который действует мягче и не вызывает химического ожога.

Выбирая между старыми аптечными запасами и современными средствами, ориентируйтесь на состояние раны. Для первичной обработки открытых повреждений выбирайте водные растворы. Классические спиртовые настойки оставляйте только для дезинфекции здоровой кожи вокруг места травмы перед наложением пластыря или повязки.

«Зеленка и йод — разные инструменты для разных задач. А водные антисептики — более безопасная альтернатива для открытых ран», — резюмирует Соловьёв.

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