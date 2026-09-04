Названа новая версия пропажи семьи Усольцевых

Биолог Дмитрий Сафонов в разговоре с aif.ru рассказал, могла ли семья Усольцевых, пропавшая почти год назад в Красноярском крае, отравиться растениями в тайге.

По его словам, в регионе опасными являются некоторые местные сорные травы — это полынь, лебеда, крапива, различные злаки. В Сибири чаще всего пыльца именно этих растений вызывает сезонную аллергию, уточнил эксперт.

«Если говорить об амброзии полыннолистной, то в Красноярском крае нет постоянных популяций. Могут быть случайные заносы семян, например, на шинах колес транспорта, но даже и так растение не успеет завершить цикл, самосева не будет», — сказал Сафонов.

Он отметил, что амброзия не могла повлиять на Усольцевых, поскольку в ней нет ядовитых веществ, которые способны вызвать отравление с летальным исходом. Единственная опасность этого растения — аллергенная пыльца, которая воздействует только на предрасположенных к этому людей. Она не может вызывать внезапную смерть, продолжил биолог.

Как подчеркнул эксперт, амброзия могла бы нанести вред всей семье только в том случае, если бы у каждого из ее членов была предрасположенность к тяжелым аллергическим реакциям.

В конце сентября 2025 года 64-летний Сергей Усольцев вместе с 48-летней супругой и пятилетней дочерью отправились в поход в сторону горы Буратинка в Красноярском крае, но вскоре семья перестала выходить на связь. По факту случившегося было возбуждено уголовное дело. Одной из приоритетных версий следствия остается несчастный случай.

При этом криминалист Михаил Игнатов считает маловероятной версию с несчастным случаем, так как при таком развитии событий следы Усольцевых уже нашли бы. Он придерживается версии тайного побега.

Ранее в Красноярском крае восстановили полный маршрут семьи Усольцевых.