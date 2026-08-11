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Общество

«Зачистить всю семью»: в исчезновении Усольцевых заметили американский след

Игнатов: с Усольцевыми могли расправиться партнеры из США
Соцсети

К исчезновению Усольцевых могут быть причастны американские партнеры главы семьи. Такое мнение высказал криминалист Михаил Игнатов в беседе с «Абзацем».

На данный момент следователи рассматривают две версии пропажи: криминальную и несчастный случай. Как полагает Игнатов, если говорить о первой, то первыми под подозрение должны попасть партнеры и контрагенты.

Эксперт напомнил, что в девяностых Сергей работал с людьми из США. Предположительно, сотрудничество продолжалось и до недавнего времени, но, вероятно, между сторонами возникли разногласия.

«Те ребята абсолютно беспринципные – для них ничего не стоит зачистить всю семью», – рассказал Игнатов.

Он полагает, что членов семьи после расправы могли закопать на глубине двух метров. Таким образом их не смогут найти ни спасатели, ни животные.

Криминалист считает маловероятной версию с несчастным случаем, так как при таком развитии событий следы Усольцевых уже нашли бы. Игнатов придерживается версии тайного побега.

Поиски семьи Усольцевых начались осенью прошлого года. Сергей, Ирина и их дочь ушли в поход в Красноярском крае и не вернулись. Где они сейчас и что с ними произошло, неизвестно.

Ранее спасатель Раилко оценил шансы найти пропавшую семью Усольцевых.

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