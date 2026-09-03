Суд продлил арест блогеру Илье Ремесло по делу о фейках об армии

В Москве суд продлил арест блогеру Ремесло по делу о фейках до 10 октября

В Москве суд продлил арест блогеру Илье Ремесло, обвиняемому в распространении фейков о Вооруженных силах РФ. Об этом пишет ТАСС.

«Суд удовлетворил ходатайство следствия и продлил меру пресечения в виде заключения под стражу Илье Ремесло до 10 октября», — сказано в решении суда.

До этого адвокат Ремесло Сергей Бадамшин заявил, что его подзащитному предъявлено обвинение в окончательной редакции в рамках уголовного дела о распространении заведомо ложной информации о Вооруженных силах РФ.

В качестве доказательства вины блогера в материалах уголовного дела фигурирует интервью журналистке Ксении Собчак.

Ремесло задержали 17 июля по месту жительства в Санкт-Петербурге и отвезли в Москву для проведения следственных действий, после чего Басманный суд арестовал его на два месяца.

Ранее судмедэксперты признали вменяемым блогера Ремесло.