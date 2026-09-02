Путин призвал не допустить депопуляции Дальнего Востока

Президент России Владимир Путин заявил, что нельзя допустить депопуляции Дальнего Востока. Соответствующее заявление он сделал во время презентации результатов развития ДФО и открытия новых объектов, сообщает РИА Новости.

Как обратил внимание глава государства, в начале 2000-х годов власти РФ решили предпринять дополнительные усилия по развитию и Приморского края и Дальнего Востока в целом, чтобы не допустить депопуляции этих территорий. По его словам, прошлые поколения россиян предприняли огромные усилия абсолютно героического характера по освоению этих территорий для будущего России.

2 сентября Путин, выступая на совещании по развитию Дальневосточного федерального округа, заявил, что РФ необходимо не просто сохранить за собой огромные пространства Дальнего Востока и Арктики, но развивать и укреплять их.

Также он призвал продолжать раскрывать потенциал регионов Дальнего Востока и Арктики, эффективно использовать их конкурентные преимущества, в том числе близость к глобальным центрам мирового экономического роста.

Ранее Путин назвал Россию безусловным лидером в Арктике.