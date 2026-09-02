В Адыгее задержали адвоката за обман участников СВО

В Адыгее адвокат стал фигурантом дела о мошенничестве против бойцов СВО

В Адыгее возбудили уголовное дело в отношении адвоката, обвиняемого в особо крупном мошенничестве в отношении участников СВО. Об этом пишет ТАСС, ссылаясь региональное УФСБ.

«Пресечена противоправная деятельность бывшего адвоката Адыгейской Республиканской коллегии адвокатов», — говорится в сообщении.

Утверждается, что юрист предлагал участникам СВО добиться увольнения из армии. За такую услугу он брал с каждого клиента по 2 млн рублей. После получения денег обвиняемый не преступал к выполнению обещанного.

В отношении адвоката заведено уголовное дело, ему избрана мера пресечения в виде домашнего ареста.

До этого в Стерлитамаке поймали преступную группировку из девяти человек, которая перевыпускала SIM-карты, в том числе погибших и пропавших без вести бойцов СВО. За вознаграждение от 10 до 20 тысяч рублей они перевыпускали SIM-карты. С этих номеров преступники звонили родственникам военнослужащих и с помощью угроз, а также психологического давления вымогали деньги.

Ранее в Татарстане семья лишилась гражданства РФ из-за мошенничества с выплатами бойцам СВО.