Размер шрифта
Новости Спорт
Выйти
Обострение отношений России и ФРГПроблемы с бензином в России
Общество

В Адыгее задержали адвоката за обман участников СВО

В Адыгее адвокат стал фигурантом дела о мошенничестве против бойцов СВО
Наталья Селиверстова/РИА Новости

В Адыгее возбудили уголовное дело в отношении адвоката, обвиняемого в особо крупном мошенничестве в отношении участников СВО. Об этом пишет ТАСС, ссылаясь региональное УФСБ.

«Пресечена противоправная деятельность бывшего адвоката Адыгейской Республиканской коллегии адвокатов», — говорится в сообщении.

Утверждается, что юрист предлагал участникам СВО добиться увольнения из армии. За такую услугу он брал с каждого клиента по 2 млн рублей. После получения денег обвиняемый не преступал к выполнению обещанного.

В отношении адвоката заведено уголовное дело, ему избрана мера пресечения в виде домашнего ареста.

До этого в Стерлитамаке поймали преступную группировку из девяти человек, которая перевыпускала SIM-карты, в том числе погибших и пропавших без вести бойцов СВО. За вознаграждение от 10 до 20 тысяч рублей они перевыпускали SIM-карты. С этих номеров преступники звонили родственникам военнослужащих и с помощью угроз, а также психологического давления вымогали деньги.

Ранее в Татарстане семья лишилась гражданства РФ из-за мошенничества с выплатами бойцам СВО.

Комментарии
Редакция Реклама Карта сайта Правовая информация Условия использования Политика конфиденциальности

© АО «Газета.Ру» (1999-2026) – Главные новости дня

Название: Газета.Ru (Gazeta.Ru)

Учредитель: АО «Газета.Ру», ОГРН 1067761730376, ИНН 7743625728

Адрес учредителя: 125239, Россия, Москва, Коптевская улица, дом 67

Адрес редакции и издателя: 117105, г. Москва, Варшавское шоссе, д.9, стр.1

Телефон редакции: +7 (495) 785-00-12 | Факс: +7 (495) 785-17-01

Электронная почта: gazeta@gazeta.ru

Нашли опечатку? Нажмите Ctrl+Enter

Свидетельство о регистрации СМИ Эл № ФС77-67642 выдано федеральной службой по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций (Роскомнадзор) 10.11.2016 г. Редакция не несет ответственности за достоверность информации, содержащейся в рекламных объявлениях. Редакция не предоставляет справочной информации.

Информация об ограничениях
На информационном ресурсе применяются рекомендательные технологии в соответствии с Правилами

18+
На сайте используются cookies. Продолжая использовать сайт, вы принимаете условия
Ok
1 Подписывайтесь на Газету.Ru в MAX Все ключевые события — в нашем канале. Подписывайтесь!