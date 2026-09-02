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Общество

Компания Pegasus объяснила отмены рейсов между Россией и Турцией

Pegasus объяснила отмены рейсов между РФ и Турцией техническими причинами
Dark_Side/Shutterstock/FOTODOM

Турецкая авиакомпания-лоукостер Pegasus объяснила отмену ряда ночных рейсов между городами Турции и России техническими и операционными причинами и отметила, что планирует выполнять в обычном режиме рейсы со 2 сентября, передает РИА Новости.

Компания отменила в ночь на среду 12 рейсов: четыре рейса между Стамбулом и Москвой, два рейса между Стамбулом и Петербургом, по одной паре рейсов между российской столицей и курортами Измир, Бодрум и Даламан.

«Рейсы были отменены в ночь с 1 на 2 сентября из-за технических и операционных причин в рамках ежедневной оценки маршрутов. Со 2 сентября рейсы осуществляются в обычном режиме по плану», — указали в компании.

В Pegasus добавили, что планируются дополнительные рейсы для пассажиров, которые не смогли вылететь в ночь на среду.

В июле авиакомпания Turkish Airlines задержала ряд рейсов между Москвой и турецкими курортами из-за резкого ухудшения погодных условий в Турции.

Ранее Путин назвал угрозу Зеленского авиации заявкой на государственный терроризм.

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