Названа причина массовой задержки вылета российских туристов из Турции

Авиакомпания Turkish Airlines задерживает ряд рейсов между Москвой и турецкими курортами из-за резкого ухудшения погодных условий в Турции. Об этом сообщили РИА Новости в справочной службе перевозчика.

В авиакомпании пояснили, что задержки связаны с сильным ветром и ливнями, которые обрушились на многие регионы страны после продолжительной жары. Скорость ветра местами достигает 70–80 км/ч, что привело к нарушениям в работе транспорта.

В Turkish Airlines заверили, что проблемы устраняются по мере возможности, а пассажиров информируют об изменениях в расписании.

По данным Telegram-канала SHOT, из-за массовых задержек более тысячи россиян не могут вовремя вылететь на отдых или вернуться домой. Во Внуково задерживаются четыре рейса в Даламан, пассажиры одного из них ожидают вылета около 12 часов. Сложности возникли и на обратных маршрутах.

Особенно непростая ситуация сложилась с рейсом TK3120 из Даламана во Внуково, который должен был вылететь еще вчера вечером. Пассажиры узнали о его переносе на утро только после регистрации и сдачи багажа. Отель для ночевки им не предоставили из-за отсутствия номеров в высокий сезон, а утром после посадки на борт снова вернули в терминал. По словам туристов, авиаперевозчик объяснял вечернюю задержку проблемами во Внуково, а утреннюю связал с технической неполадкой.

Турецкие метеорологи предупреждают, что в ближайшие дни погодные условия могут быть такими же неблагоприятными: ожидаются шквалистые порывы ветра при сильных дождях.

Ранее туристов в Турции призвали не выходить на улицу днем.