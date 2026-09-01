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Общество

В Москве на Кольцевой линии метро человек упал на пути

В Москве на Кольцевой линии метро временно увеличивали интервалы движения
Рамиль Ситдиков/РИА Новости

На Кольцевой линии Московского метрополитена ненадолго были увеличены интервалы движения поездов из-за человека на пути. Об этом сообщается в официальном Telegram-канале столичного департамента транспорта.

«На Кольцевой линии (5) временно увеличены интервалы движения против часовой стрелки из-за человека на пути», — говорится в публикации от 9:15 мск.

В 9:33 мск там добавили, что движение на линии уже введено в график.

14 августа в метро Москвы увеличивали интервалы движения поездов из-за упавшего человека на рельсы. Инцидент произошел на Арбатско-Покровской линии.

Подобный случай произошел 11 августа на Кольцевой линии метро. Человек также оказался на рельсах, но информация о ее состоянии не уточнялась. Уже спустя менее десяти минут поезда стали курсировать по графику.

В июне на станции метро «Октябрьская» пассажирка также оказалась на рельсах. Женщина, у которой наблюдаются проблемы со зрением, находилась на платформе, но по неизвестной причине упала вниз. В этот момент поезда рядом не было.

Специалисты оказали россиянке всю необходимую помощь, каких-либо серьезных травм она не получила.

Ранее пассажиров метро Будапешта эвакуировали после появления в вагоне дикого кабана.

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