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Общество

В метро Москвы на рельсы упал человек

В Москве увеличили интервалы движения поездов из-за человека на пути
Collection Maykova/Shutterstock/FOTODOM

В московском метро на рельсы упал человек. Об этом сообщает дептранс столицы.

Инцидент произошел на Арбатско-Покровской линии. Данные о состоянии пассажира и детали произошедшего не уточняются.

Ситуация повлияла на движение транспорта. На восточном участке интервалы между поездами увеличились. Спустя около 15 минут движения стали вводить в график.

Подобный случай произошел 11 августа на Кольцевой линии метро. Человек также оказался на рельсах, но информация о ее состоянии не уточнялась. Уже спустя менее десяти минут поезда стали курсировать по графику.

До этого на станции метро «Октябрьская» пассажирка также оказалась на рельсах. Женщина, у которой наблюдаются проблемы со зрением, находилась на платформе, но по неизвестной причине упала вниз. В этот момент поезда рядом не было.

Специалисты оказали россиянке всю необходимую помощь, каких-либо серьезных травм она не получила.

Ранее пассажиров метро Будапешта эвакуировали после появления в вагоне дикого кабана.

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