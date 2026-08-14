В метро Москвы на рельсы упал человек

В московском метро на рельсы упал человек. Об этом сообщает дептранс столицы.

Инцидент произошел на Арбатско-Покровской линии. Данные о состоянии пассажира и детали произошедшего не уточняются.

Ситуация повлияла на движение транспорта. На восточном участке интервалы между поездами увеличились. Спустя около 15 минут движения стали вводить в график.

Подобный случай произошел 11 августа на Кольцевой линии метро. Человек также оказался на рельсах, но информация о ее состоянии не уточнялась. Уже спустя менее десяти минут поезда стали курсировать по графику.

До этого на станции метро «Октябрьская» пассажирка также оказалась на рельсах. Женщина, у которой наблюдаются проблемы со зрением, находилась на платформе, но по неизвестной причине упала вниз. В этот момент поезда рядом не было.

Специалисты оказали россиянке всю необходимую помощь, каких-либо серьезных травм она не получила.

Ранее пассажиров метро Будапешта эвакуировали после появления в вагоне дикого кабана.