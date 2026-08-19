В Иркутске женщина избила и заперла в квартире врача-педиатра

Babr Mash: в Иркутске мать избила и заперла в квартире врача-педиатра

Мать избила и заперла в квартире врача-педиатра в Иркутске. Об этом сообщает Telegram-канал «Babr Mash».

«Все началось с просьбы надеть бахилы. Медик попросила дать их, так как в больнице ей не предоставили. Хозяйке жилья такой расклад не понравился — устроила скандал», — говорится в публикации.

После попытки врача покинуть помещение женщина набросилась на специалиста с кулаками. По данным Telegram-канала, мать несколько раз ударила доктора руками и ногами, в том числе по голове, толкала и таскала за волосы, а также угрожала расправой.

Затем хозяйка квартиры закрыла входную дверь и требовала осмотреть ребенка. Врач смогла уйти только после того, как написала отказ.

Против женщины возбудили дело, в итоге ее приговорили к 3,5 года условно с испытательным сроком в два года. Кроме того, она должна выплатить пострадавшей 70 тысяч рублей за моральный ущерб.

12 августа в Петербурге 20-летний мужчина напал на бригаду скорой помощи в подъезде многоэтажки. Инцидент произошел в доме по Бронетанковой улице. Пьяный молодой человек ударил 35-летнего фельдшера и набросился на 62-летнего водителя скорой. Пострадавшие обратились за медицинской помощью и сняли побои.

На место прибыли полицейские, которые задержали дебошира и доставили его в отдел. Возбуждено уголовное дело по статье о хулиганстве, злоумышленник задержан.

Ранее в Орске мужчина получил срок за избиение врачей скорой помощи.