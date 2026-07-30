Мужчина напал на врачей скорой помощи в Орске и получил срок

В Орске вынесли приговор мужчине, который напал на сотрудников скорой помощи. Об этом сообщает прокуратура Оренбургской области.

Инцидент произошел в феврале, когда пьяный мужчина находился на территории на территории больницы — он задел зеркало кареты скорой помощи и облил ее водителя спиртным. Затем дебошир начал нецензурно выражаться и проследовал в приемный покой, где раскидал стулья и ударил по монитору компьютера.

Врач попытался пресечь противоправные действия, но злоумышленник избил его руками и ногами по голове и телу. Водитель скорой тоже попытался вмешаться и получил удар по лицу.

Суд признал мужчину виновным в хулиганстве с применением насилия. Ему назначили наказание в виде двух лет колонии строгого режима.

Ранее сообщалось, что казанец, взявший в заложники врачей скорой помощи, получил срок.