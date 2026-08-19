Более 10 рейсов задержаны в аэропорту Новосибирска

В новосибирском аэропорту Толмачево задерживается прилет 13 рейсов. Об этом сообщает ТАСС со ссылкой на данные онлайн-табло авиагавани.

Согласно этой информации, в пункт назначения опаздывают самолеты из Норильска, Сочи (два), Москвы, Хабаровска (два), Антальи, Владивостока, Магадана, Талакана, Сургута, Мирного, Петропавловска-Камчатского. Отменены вылеты из Красноярска, Иркутска и Сочи.

Также отменен рейс в Красноярск (два), Иркутск, Сочи (два). Кроме того, задерживается вылет в Красноярск.

В ночь на 19 августа московские аэропорты Внуково и Шереметьево принимают и отправляют рейсы по согласованию с соответствующими органами, поскольку были введены временные ограничения на использование воздушного пространства в районе авиагаваней. Данные меры приняли для обеспечения безопасности полетов, заявили в Росавиации.

В случае введения ограничений на работу в аэропортах рейсы часто могут задерживаться или отменяться. При задержке вылета нужно уточнить ее причины, а также ориентировочное время отправления. Эту информацию можно получить на стойке регистрации или в службе информации аэропорта.

В зависимости от продолжительности ожидания и причин авиакомпания обязана обеспечить пассажира набором определенных услуг. Например, при задержке от двух часов человек может рассчитывать на напитки, от четырех — на питание. В случае, если рейс состоится лишь на следующий день, перевозчик должен предоставить номер в отеле и трансфер. Все эти действия прописаны в Воздушном кодексе РФ и регламентах международных перевозок.

Что делать, если рейс отложен, и есть ли альтернативы перелету — в материале «Газеты.Ru».

Ранее самолет с россиянами вынужденно сел в Таллине из-за атаки БПЛА.