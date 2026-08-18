Патриарх Кирилл возглавил молебен у мощей Дмитрия Донского

Патриарх Московский и всея Руси Кирилл возглавил молебен у саркофага Дмитрия Донского в Архангельском соборе Кремля. Об этом сообщает РИА Новости.

В июле в Архангельском соборе во время реставрационных и противоаварийных работ над захоронениями великих князей реставраторы обнаружили три саркофага, один из которых, как подтвердили археологические и антропологические исследования, принадлежал святому благоверному князю Дмитрию Донскому (1350–1389).

Сын князя Иоанна Красного, Дмитрий вступил на великокняжеский престол в 12 лет и посвятил жизнь объединению русских земель и борьбе с татаро-монгольским игом, одержав 8 сентября 1380 года победу на Куликовом поле между реками Непрядвой и Доном, за что и получил прозвище Донской. В 1988 году, в год тысячелетия Крещения Руси, князь был прославлен в лике святых на Поместном соборе Русской православной церкви.

Ранее историк отметил ключевое значение князя Дмитрия Донского для российского государства.