Размер шрифта
Новости Спорт
Выйти
Проблемы с бензином в России
Общество

Патриарх Кирилл возглавил молебен у мощей Дмитрия Донского

Патриарх Кирилл возглавил молебен у саркофага Дмитрия Донского в Кремле
PhotoJuli86/Shutterstock/FOTODOM

Патриарх Московский и всея Руси Кирилл возглавил молебен у саркофага Дмитрия Донского в Архангельском соборе Кремля. Об этом сообщает РИА Новости.

В июле в Архангельском соборе во время реставрационных и противоаварийных работ над захоронениями великих князей реставраторы обнаружили три саркофага, один из которых, как подтвердили археологические и антропологические исследования, принадлежал святому благоверному князю Дмитрию Донскому (1350–1389).

Сын князя Иоанна Красного, Дмитрий вступил на великокняжеский престол в 12 лет и посвятил жизнь объединению русских земель и борьбе с татаро-монгольским игом, одержав 8 сентября 1380 года победу на Куликовом поле между реками Непрядвой и Доном, за что и получил прозвище Донской. В 1988 году, в год тысячелетия Крещения Руси, князь был прославлен в лике святых на Поместном соборе Русской православной церкви.

Ранее историк отметил ключевое значение князя Дмитрия Донского для российского государства.

Комментарии
 
Теперь вы знаете
Ребенок не поступил на бюджет. Как оплатить учебу и не разориться
Редакция Реклама Карта сайта Правовая информация Условия использования Политика конфиденциальности

© АО «Газета.Ру» (1999-2026) – Главные новости дня

Название: Газета.Ru (Gazeta.Ru)

Учредитель: АО «Газета.Ру», ОГРН 1067761730376, ИНН 7743625728

Адрес учредителя: 125239, Россия, Москва, Коптевская улица, дом 67

Адрес редакции и издателя: 117105, г. Москва, Варшавское шоссе, д.9, стр.1

Телефон редакции: +7 (495) 785-00-12 | Факс: +7 (495) 785-17-01

Электронная почта: gazeta@gazeta.ru

Нашли опечатку? Нажмите Ctrl+Enter

Свидетельство о регистрации СМИ Эл № ФС77-67642 выдано федеральной службой по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций (Роскомнадзор) 10.11.2016 г. Редакция не несет ответственности за достоверность информации, содержащейся в рекламных объявлениях. Редакция не предоставляет справочной информации.

Информация об ограничениях
На информационном ресурсе применяются рекомендательные технологии в соответствии с Правилами

18+
На сайте используются cookies. Продолжая использовать сайт, вы принимаете условия
Ok
1 Подписывайтесь на Газету.Ru в MAX Все ключевые события — в нашем канале. Подписывайтесь!