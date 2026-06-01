Историк отметил ключевое значение князя Дмитрия Донского для российского государства

Святой благоверный Димитрий Донской является одной из ключевых фигур российской истории. Князь впервые за 140 лет ордынского ига показал, что с ним можно бороться и одерживать пускай тяжелые, но по-настоящему исторические и переломные победы. Об этом в беседе с «Газетой.Ru» заявил заместитель директора института стратегических исследований и прогнозов (ИСИП РУДН), лектор Российского общества «Знание», кандидат исторических наук Евгений Семибратов.

По мнению историка, святой князь Дмитрий Донской стал символом единства — мостом между российским обществом, российским государством и Русской православной церковью.

«Он принял в своей жизни все ипостаси связанные со служением: Русской Православной Церкви — вспомним его обращение к Богу и к преподобному Cергию Радонежскому, монахи обители которого тоже приняли участие в куликовском сражении, — великого государственного деятеля своей эпохи, простого ратника — в чине князя Московского, основного на тот момент на Руси, участвовал в сражении, то есть разделил все тяготы, которые тянул на себе многострадальный русский народ в годы ордынского владычества. Этот симбиоз уникален, возможно, в истории больше нет такого», — подчеркнул Семибратов.

Историк напомнил, что святой Дмитрий Донской был человеком чрезвычайно скромным и воцерковленным, служение стране и народу считал своим долгом. И отметил, что глубокая вера и любовь к Отечеству позволила князю объединить народ и заложить основу для сильного и суверенного государства.

«Поэтому Дмитрий Донской является одной из ключевых фигур российской истории и стоит на одном уровне с Иваном Грозным, Петром Великим, Екатериной Великой и Иваном Третьим, который завершил дело становления независимого, мощного русского государства, которое в принципе, и начал формировать князь Дмитрий Донской, собирая всю Русь на Куликово поле», — отметил Семибратов.

Он также отметил глубокое уважение к личности князя Дмитрия Донского и его подвигу у жителей России разных эпох.

«Оно было и в годы царской России, и во время Великой Отечественной войны — танковая колонна, созданная на средства прихожан Русской православной церкви, была названа именно а честь князя Дмитрия Донского. И на современном этапе — сейчас одна из высших наград РПЦ носит имя Дмитрия Донского», — заключил историк.