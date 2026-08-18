Комплекс исторических сведений, особенности захоронения и результаты антропологического исследования подтвердили подлинность останков святого благоверного великого князя Московского Дмитрия Донского. Об этом заявили ТАСС в Русской православной церкви (РПЦ).

По словам представителя РПЦ, исследование проводилось в ходе реставрационных работ в Архангельском соборе Московского Кремля. Специалисты получили доступ к захоронению после того, как была обнаружена поврежденная плита саркофага.

В РПЦ отметили, что результаты исследования подтвердили нахождение в соборе мощей Дмитрия Донского.

В прошлом году бывший наместник Десятинного монастыря в Киеве, епископ Украинской православной церкви (УПЦ) на покое Гедеон (Харон) заявил, что организованная министерством культуры Украины проверка «сохранности мощей» святых Киево-Печерской лавры превосходит своим цинизмом даже отношение к мощам со стороны немецко-фашистских захватчиков.

Епископ пояснил, что когда немецко-фашистские захватчики пришли в Киев в 1941 году, они осмотрели, но не вскрывали мощи. Гедеон подчеркнул, что решение «о проверке сохранности мощей» является «плевком в душу» всем православным верующим на Украине, а также в РПЦ.

Ранее в РПЦ объяснили, почему жене нельзя пилить мужа-нахлебника.